Komentarz po sesji: WIG20 w cieniu rynku terminowego

Czwartkowe notowania na rynku warszawskim skończyły się zwyżkami głównych indeksów. WIG20 zyskał 0,93 procent niesiony zwyżkami spółek surowcowych. Akcje JSW zyskały 7,18 procent przy zwyżce KGHM o 4,45 procent.

Dobrze zaprezentowała się również spółka PZU, która zyskała 2,24 procent. Indeks szerokiego rynku zyskał 0,80 procent przy 43 procent spółek rosnących, 40 procent przecenionych i 17 procent rosnących. Obrót zdaje się wspierać wzrost indeksów - 882 mln złotych na liczniku WIG20 i 1,04 mld na szerokim rynku – ale sesja miała ciągle w sobie element konsolidacji, zwłaszcza w przypadku WIG20.

W istocie połowa dziennej zwyżki indeksu przypadła na otwarcie luką. Niemniej, rynek zdołał też oprzeć się presji spadkowej z rynku złotego, który stracił dziś około 1 procent do dolara i 0,3 procent do euro przy spadku wspólnej waluty do dolara o około 0,7 procent. Również technicznie patrząc można mówić o wygranej byków w perspektywie dziennej, ale już w szerszym spojrzeniu WIG20 stale konsoliduje się na linii trendu wzrostowego jednocześnie linii hossy. Rynek nie oddalił od siebie ryzyka, w którym konsolidacja jest układem kontynuacyjnym po ostatniej fali spadkowej.

Rynek nie zanegował również domknięcia przez WIG20 formacji RGR, a wzrost ma w sobie element klasycznego powrotu do przełamanego wsparcia. W praktyce nie można wykluczyć ryzyka wypełnienie potencjału spadku WIG20 w rejon 1800 pkt. zbudowanego domknięciem RGR w strefie 2200-2000 pkt.

Na zachowanie rynku trzeba również patrzeć przez pryzmat jutrzejszego rozliczenia kontraktów terminowych na WIG20, które z jednej strony musi hamować apetyty inwestorów na łapanie dołka, a z drugiej nieco ograniczać aktywność graczy czekających na wyjście rynku kasowego z cienia rynku pochodnej. W praktyce nowe oceny rynku będą możliwie dopiero w kolejnym tygodniu, który niestety zostanie zagrany w cieniu wrześniowego posiedzenia FOMC i decyzji Fed o cenie kredytu w USA.