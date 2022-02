Komik z Ukrainy

Głównym tematem jest wciąż konflikt ukraińsko – rosyjski. Wczorajszy wpis prezydenta Ukrainy o rozpoczęciu inwazji Rosji 16 lutego, podsycił nerwowość co spowodowało wzrosty cen złota oraz spadki indeksów giełdowych. Podane informacje zostały sprostowane, ale to nie wywołało euforii. Nastroje pozostały słabe. W tym momencie decyzje banków centralnych są na drugim planie. Wczoraj poznaliśmy opinię Jamesa Bullarda na temat polityki monetarnej prowadzonej przez Fed.

Prezydent Zełeński chyba nie do końca był świadomy z konsekwencji swoich działań na facebook-u. Być może wcielił się w rolę komika (ponownie) i uznał, że taka informacja będzie dobrym żartem. Inwestorzy jednak wzięli tego „newsa” na poważnie, co w konsekwencji wywołało podwyższoną zmienność na rynku. Złoto teraz jest już wyceniane w okolicach 1875 USD/oz a przez chwile było najdroższe od czerwca 2021 roku. Kontrakt na SP500 zdołał zbliżyć się do poziomu 4360 pkt. Obecnie jest nieco wyżej. Nerwowość pozostanie podwyższona. Spekuluje się o dacie 16 lutego, więc, jeśli do żadnych działań jutro nie dojdzie, rynki na chwilę będą mogły odetchnąć z ulgą.