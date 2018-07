Komputronik podał wstępne wyniki za 2017 r.

Znacznie niższy wynik brutto w porównaniu z rokiem ubiegłym i spadek EBITDA — to dane, które znalazły się we wstępnym podsumowaniu finansowym 2017 r. spółki Komputronik.

Zobacz więcej NIE TYLKO SPRZEDAŻ: Konsekwentnie realizujemy także strategię związaną z rozwojem spółki Komputronik Biznes. Wykonuje ona trzy kontrakty w branży Healthcare, w ramach których rozbuduje szpitale w Słupcy, Krotoszynie i we Wrocławiu. Łączna wartość tych umów to 80 mln zł. Komputronik Biznes prowadzi też projekty długoterminowe, związane z oustourcingiem druku, z których przychód kwartalny wynosi 3 mln zł — wylicza Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika. Fot. ARC

— To był wymagający rok, ale wyniki są zadowalające. Udało nam się utrzymać wzrost sprzedaży detalicznej i wzrost ogólnej marży. Wyniki za 2017 r. mogą zaskakiwać tych, którzy nie śledzą naszych poczynań na bieżąco. Mając jednak na uwadze ubiegłoroczne zdarzenia jednorazowe, byliśmy przygotowani na taki rozwój sytuacji — komentuje Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika.

W 2017 r. Grupa Komputronik zawarła ugodę, która reguluje kwestie sporne z Clean and Carbon Energy oraz powiązanymi spółkami i osobami. Zakończy ona spory, które toczyły się między Grupą, a pozostałymi podmiotami. To istotnie ciążyło Grupie, należy więc to oceniać bardzo pozytywnie.

W związku z wydłużającym się okresem wykonania ugody, nawet do 14 września 2018 r., może przesunąć się data, kiedy ugoda zostanie uznana za wykonaną. Wcześniej Grupa była właścicielem nieruchomości o wartości około 66 mln zł, jednak ze względu na spory prawne nie można było ich aktywować do celów biznesowych i stanowiły jedynie obciążenie (podatki). W ramach nowych ustaleń Komputronik pozostał właścicielem lub pozyskał nieruchomości o wartości łącznej około 28,3 mln zł oraz nabył spółkę Mineralia, dysponującą prawem do osiągania zysków ze wspólnego przedsięwzięcia wydobywczego do kwoty 35 mln zł. Do czasu zakończenia badań tego ostatniego aktywa podlega ono rezerwie. Wpływ zaewidencjonowania wszystkich zdarzeń związanych z ugodą na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy był ujemny i wyniósł około -42,3 mln zł.

W ujęciu jednostkowym obniżenie wyników Komputronik SA wyniosło -24,8 mln zł. Te zmiany nie są wywołane ujemnymi przepływami finansowymi. W 2017 r. Komputronik padł też ofiarą jednorazowych zdarzeń przestępczych. W wyniku kradzieży towarów oraz wyłudzeń przez międzynarodową grupę przestępczą stracił 3,4 mln zł. Po tych wydarzeniach Grupa zainwestowała we wzmocnienie ochrony i nowoczesne systemy monitorujące. Jednorazowe zdarzenia w 2017 r. znacząco wpłynęły na ostateczny wynik odnotowany przez spółkę. Wstępny wynik brutto wyniósł -35,8 mln zł, jednak bez uwzględniania zdarzeń o charakterze jednorazowym wyniósł on 10,9 mln zł.

Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł zaś 22,1 mln zł. Ostatnie kwartały to trudny czas dla całego rynku. Zmniejszenie sprzedaży laptopów i komputerów związane jest z wyhamowaniem innowacji produktowych, co wydłuża cykl życia produktu nawet do 4-6 lat. Mimo tych trudności Komputronik osiągnął wzrost sprzedaży.

— Utrzymanie wzrostu sprzedaży o kilkudziesiąt mln zł i wzrost średniej marży pozwala pozytywnie patrzeć w przyszłość. Liczymy na możliwość dalszego zwiększania sprzedaży i jej rentowności. Inwestujemy w rozwój e-commerce i sieci salonów agencyjnych, doskonale odnajdując się w obszarze omnichannel — podsumowuje Wojciech Buczkowski.

W efekcie w 2017 r. Komputronik pozyskał 37 proc. nowych unikalnych użytkowników (wg Gemiusa) i 8 proc. więcej klientów sklepów stacjonarnych. Jego ofertę zasilono o 23 tys. nowych produktów, a kampanie online miały o 127 proc. odsłon więcej.

Podpis: Materiał partnera: Komputronik S.A.