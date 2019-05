Konkurent Ruchu skarży się UE

Kompozytorzy zapachów

Do tej pory w Polsce mieliśmy do czynienia głównie w perfumeriami, które oferują sprzedaż gotowych zapachów. A jednak każdy z nas chciałby pachnieć w sposób niepowtarzalny. Wtedy zapach mógłby być naszym wyróżnikiem. Niejako definiuje naszą tożsamość — dlatego dla wielu osób jest tak ważny. W odpowiedzi na potrzeby związane z tą sferą powstało Mo61 Perfume Lab, gdzie każdy może przyjść i stworzyć swój własny, spersonalizowany zapach. Perfumerię założyła Monika Zagajska, po 16 latach pracy w korporacji. W kwietniu 2014 r. przy ul. Mokotowskiej 61 w Warszawie otworzyła Mo61. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Pomysłodawczyni zależało na tym, by jej nowa marka znalazła się na jednaj z najmodniejszych ulic w Warszawie. — Wydawało mi się, że aby wejść na rynek przebojem, nowy lokal powinien znaleźć się na dobrze rozpoznawalnej warszawskiej ulicy. Mokotowska była oczywistym wyborem, bo słynie z tego, że na niej znajdują się butiki wielu polskich projektantów. Wiąże się to oczywiście z wysokością czynszu, jednak zdecydowanie nam się to opłaciło — mówi Monika Zagajska, założycielka Mo61. Pomysł na stworzenie...