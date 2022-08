Konkursy grantowe na organizację szkoleń

W ramach projektu Invest in Pomerania Academy będzie można zdobyć kompetencje do wykonywania takich zawodów jak m.in. Junior Java Developer, operator żurawia samojezdnego czy operator suwnic. Agencja Rozwoju Pomorza prowadzi obecnie dwa konkursy grantowe na realizację szkoleń z powyższych zawodów. Zgłaszać się mogą firmy zajmujące się działalnością edukacyjno-szkoleniową z całej Polski. Projekt ma na celu zwiększenie liczby osób z poszukiwanymi kompetencjami na pomorskim rynku pracy. Organizatorzy kursów mają przeszkolić 860 osób w aktualnie najbardziej deficytowych zawodach.

Na przeprowadzenie kursów z umiejętności przydatnych w branży IT firmy mogą dostać 3,25 mln zł. Chodzi o przeszkolenie 500 osób w czterech zakresach tematycznych: Junior Java Developer, Junior Front-end Developer, Junior Data Scientist, Junior .NET/C# Developer. I tu trzeba wspomnieć o warunku koniecznym, który powinna spełnić firma wnioskująca o grant – po kursie minimum 50 proc. przeszkolonych musi znaleźć pracę w woj. pomorskim.

– Województwo pomorskie już dzisiaj jest zagłębiem branży IT, pracuje tu blisko 30 tys. programistów różnych specjalności. Wraz z dalszym rozwojem regionu w zakresie nowoczesnych technologii potrzebujemy wyszkolonych kadr, które nie tylko obsłużą obecne już na rynku firmy, ale zachęcą kolejnych potentatów z branży do inwestycji w pomorskim – mówi Monika Stokfisz, koordynatorka projektu Invest in Pomerania Academy.

Jeśli chodzi o kursy dające kwalifikacje w branży logistycznej – firmy mogą otrzymać 805 tys. zł na przeszkolenie 260 osób w sześciu zawodach: operator ciągnika terminalowego, operator żurawia samojezdnego, operator suwnic specjalizowanych RTG, operator żurawia wieżowego, operator reach stacker oraz operator żurawia pływającego/pokładowego. Tu również konieczne jest uzyskanie wskaźnika zatrudnienia w pomorskich firmach co najmniej połowy przeszkolonych.

– Trójmiasto jest też dobrym miejscem na poszukiwanie pracy w sektorze logistycznym. Mamy wielkie centra logistyczne, rozwinięty transport morski, a z racji swojego unikalnego położenia nad Morzem Bałtyckim, pełnimy funkcje hubu logistycznego północnej Polski. Nie dziwi więc ogromne zapotrzebowanie na pracowników, jakie obecnie odczuwa cała branża – mówi Monika Stokfisz.

Zainteresowane firmy mogą składać wnioski od 29 sierpnia do 12 września. Więcej informacji o warunkach naboru można znaleźć na stronie: www.arp.gda.pl