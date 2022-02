Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakt na Średnią Przemysłową Dow Jones tracił 833 pkt., czyli 2,5 proc. Taki sam procentowy spadek pokazywał kontrakt na S&P500. Kontrakt na Nasdaq 100 zniżkował o 3,0 proc.

W środę Dow Jones zakończył sesję minimalnie powyżej poziomu korekty technicznej, czyli spadki o 10 proc. poniżej ostatniego szczytu. S&P500 wszedł w korektę już we wtorek. Nasdaq 100 i Nasdaq prawdopodobnie znajdą się po czwartkowej sesji w “rynku niedźwiedzia”, czyli o 20 proc. poniżej ostatniego maksimum.

Wzrost awersji do ryzyka zapowiada przepływ pieniędzy na rynki obligacji i złota. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała wzrost cen surowców na światowych rynkach, m.in. przekroczenie przez kurs ropy Brent poziomu 100 USD po raz pierwszy od 2014 roku. To może zwiększyć obawy dotyczące inflacji, ale także pomagać notowaniom niektórych spółek surowcowych. Wobec wydarzeń na Ukrainie czwartkowe dane makro schodzą na drugi plan. Na godzinę przed sesją ma zostać podana liczba tzw. nowych bezrobotnych. Rynek oczekuje spadku do 235 tys. Opublikowany zostanie także najnowszy szacunek PKB w IV kwartale. Prognozowana jest korekta z 6,9 proc. do 7,0 proc.