W październiku 2020 r. odnotowano kontynuację ożywienia w dostawach zagranicznych z południowokoreańskiej gospodarki. Mimo obserwowanej poprawy, eksport pozostaje nieco poniżej ubiegłorocznych poziomów.

Według danych ministerstwa handlu, w październiku wartość całkowita eksportu zmniejszyła się o 3,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., choć spory wpływ na to miała mniejsza - z uwagi na święto narodowe - liczba dni roboczych. Ekonomiści spodziewali się spadku rzędu 3,5 proc.

Z kolei średnie dzienne dostawy nadal rosły, zyskując 5,6 proc., nawet mimo dwóch dni roboczych mniej.

Natomiast import ogółem spadł o 5,8 proc. r/r w efekcie czego nadwyżka handlowa wyniosła 6 mld USD.

W ujęciu geograficznym, eksport do Chin, największego rynku zbytu dla południowokoreańskich produktów zmniejszył się o 5,7 proc. zaś dostawy do Stanów Zjednoczonych zwiększyły się o 3,3 proc. Do Unii Europejskiej trafiły dostawy o wartości o 9,5 proc. wyższej niż rok wcześniej. Eksport do Japonii zapikował z kolei o 19 proc.

Ponownie stawce eksporterów przewodzili producenci półprzewodników, notujący 10-proc. wzrost. Tym razem dołączył do nich sektor motoryzacyjny, a dostawy samochodów podskoczyły o 5,8 proc.