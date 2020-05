Pierwsze dziesięć dni maja pokazało gwałtowny spadek południowokoreańskiego eksportu i importu, donosi Reuters.

Eksport w okresie pierwszych dziesięciu dni maja był o 46,3 proc. niższy niż rok wcześniej, a import spadał o 37,2 proc., wynika z danych służb celnych.

W kwietniu południowokoreański eksport spadł o 24,3 proc. w ujęciu rocznym, najmocniej od 11 lat.

Eksport półprzewodników spadał po dziesięciu dniach maja o 17,8 proc., a mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych o 35,9 proc. Eksport produktów petrochemicznych spadł aż o 75,6 proc

Eksport do USA spadł o 54,8 proc., a do Unii Europejskiej o 50,6 proc. Eksport do Chin spadł o 29,4 proc.

Korea Południowa, czwarta gospodarka Azji, jest pierwszą z największych bazujących na eksporcie, które opublikowały dane dla maja, z których można wnioskować o skali zapaści handlu międzynarodowego spowodowanej przez pandemię, pisze Reuters.

Pełny raport o wymianie handlowej Korei Południowej w maju zostanie opublikowany 1 czerwca.