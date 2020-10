Koreańczycy rosną w Polsce

LS EV Poland, producent części do akumulatorów aut elektrycznych, dokupił w Dzierżoniowie niewielką działkę obok terenu, na którym buduje zakład za 169 mln zł.

LS EV Poland, spółka należąca do koreańskiego LS Cable & System, nabyła właśnie 3,2 ha w Dzierżoniowie. Działka graniczy bezpośrednio z kupioną na początku tego roku nieruchomością o powierzchni 7,2 ha, na której powstaje zakład elementów akumulatorów litowo-jonowych wykorzystywanych w samochodach elektrycznych. Na tej większej działce LS EV Poland buduje zakład za 169 mln zł. Decyzję dotyczącą otrzymania pomocy publicznej w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE) firma otrzymała jeszcze w ubiegłym roku. Inwestor nie poinformował, co zamierza budować na nowej działce. Business Korea informuje, że powstanie tam trzeci zakład, dzięki któremu moce firmy urosną z 600 tys. elementów do e-aut rocznie do prawie miliona. W Polsce firma nie pochwaliła się jeszcze tymi planami.