Korea Południowa znów zanotowała dwucyfrowy spadek eksportu.

W maju eksport był o 24 proc. niższy niż rok wcześniej, podało południowokoreańskie Ministerstwo Handlu. Najgorzej sytuacja wygląda w branży motoryzacyjnej. Eksport samochodów był w maju o połowę mniejszy niż rok wcześniej, a części zamiennych aż o dwie trzecie. Eksport chipów, główne źródło eksportowych wpływów kraju, wzrósł o 7,1 proc.

Import spadł w maju o 21 proc. w ujęciu rocznym. Nadwyżka handlowa wyniosła 436 mln USD.

W kwietniu Korea Południowa miała pierwszy deficyt handlowy od 2012 roku.

Eksport do Chin spadł w maju o 2,8 proc. Do USA spadał aż o 29 proc., a do Unii Europejskiej o 25 proc.