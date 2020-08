Doosan Heavy Industries & Construction oraz jego niemiecka spółka zależna Doosan Lentjes zdobyły wart 157 mln EUR kontrakt na budowę elektrociepłowni w Olsztynie, pisze serwis Renewables Now.

Zleceniodawcą jest firma Dobra Energia działająca w formule PPP z Olsztynem, która chce do produkcji prądu i ciepła wykorzystać odpady miejskie w ilości ok. 300 ton dziennie. Elektrociepłownia ma mieć moc 12 MW. Jej budowa potrwa do 2023 roku.