Koronawirus i spowolnienie szkodzą logistyce

Polacy chwytają za szkło

Wiadro białego piasku kwarcowego, trochę dodatków, 1300 stopni Celsjusza i możemy wytapiać szkło. A gdyby tak zacząć je drukować? Wyścig technologiczny trwa. Ostatnio naukowcy z MIT pochwalili się metodą na druk 3D szkła w wysokich temperaturach. Internet zalały obrazki pięknych kieliszków i kloszy do lamp możliwych do wytworzenia nowatorską metodą. Grupa naukowców w Polsce od dwóch lat pracuje nad własną, unikatową technologią okiełznania szkła w drukarce 3D. — Udało nam się już przetopić szkło w głowicy naszej konstrukcji — twierdzi Maciej Misiura, prezes spółki Sygnis New Technologies (SNT). Lada miesiąc projekt ma wejść w fazę komercyjną — jeśli się uda, będą kieliszki, ale tylko pełne szampana. Polscy naukowcy nie będą ich drukować, patent posłuży do czegoś poważniejszego. — Idziemy w kierunku fotoniki i mikroprzepływów dla globalnych firm biotechnologicznych i światłowodowych — wyjaśnia Maciej Misiura. Prezes, doktorant na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i współpracownik CERN, z Andrzejem Burgsem, również fizykiem, realizuje projekt po stronie SNT. Udziałowcem spółki...