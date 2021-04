Od 1 stycznia 2022 r. system TAX FREE, czyli zwrot podatku VAT dla podróżnych, będzie wyłącznie w formie elektronicznej - zapewnił w środę szef MF Tadeusz Kościński. Podkreślił, że pozwoli to m.in. oszczędzić czas i uszczelnić system podatkowy.

Przedstawiając zmiany, jakie od nowego roku nastąpią w systemie TAX FREE, minister finansów podkreślał, że stanowią one "odpowiedź na zgłaszane nam przez biznes potrzeby, ale korzyści odczują też podróżni".

Tadeusz Kościński, fot. Mateusz Wlodarczyk / Forum

"Przede wszystkim nowy TAX FREE to wygoda i oszczędność czasu" - podkreślił. Jak opisywał, o ile obecnie obieg dokumentów odbywa się w wersji papierowej, co oznacza również m.in. konieczność przybijania stempli, to od nowego roku zostanie on zastąpiony obiegiem elektronicznym dokumentów.

"To oznacza nową e-usługę administracji skarbowej dla firm. Krajowy system teleinformatyczny TAX FREE zostanie udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. W naszych działaniach nie zapominamy o wyrównaniu szans na rynku. Nowy system przyczyni się do uszczelniania systemu podatkowego w Polsce" - powiedział.

Szef MF podkreślał, że resort przykłada dużą wagę do rozwoju usług cyfrowych. Wskazał, że po ogłoszeniu w lutym uruchomienia e-urzędu skarbowego sukcesywnie uruchamiane są kolejne e-usługi, z których najnowszą jest możliwość sprawdzenia informacji o zwrotach z podatku PIT i VAT. "Za chwilę dostępny będzie formularz ZAP-3, czyli zgłoszenie aktualizacyjne" - zapowiedział.

Zdaniem Kościńskiego e-urząd skarbowy cieszy się bardzo dużą popularnością: do serwisu zalogowano się już 25 mln razy.