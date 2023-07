Krafton mocno rozpycha się w Polsce

Krafton to gigant z Korei Południowej, do którego należy wiele firm, w tym PUBG Studios znane z hitu „PlayerUnknown's Battlegrounds”. Firma coraz mocniej jest obecna na polskim rynku gier. Niedawno zainwestowała ponad 130 mln zł w PCF Group, obejmując akcje nowej emisji (10 proc. w podwyższonym kapitale). W ubiegłym roku zainwestowała w Covenant.dev — studio założone na początku 2020 r. przez weteranów z branży gier, którzy zdobywali doświadczenie m.in. w CD Projekcie czy 11 bit studios. Krafton ma w nim mniejszościowy pakiet.

Według nieoficjalnych informacji PB potwierdzonych w kilku nieoficjalnych źródłach Krafton jest zainteresowany inwestycją w kolejne polskie studio — Far From Home.

Polski producent gier nie jest spółką giełdową, ale prowadzi bardzo transparentną politykę informacyjną. Już wcześniej informował, że w maju otrzymał list intencyjny od jednego z największych holdingów gier wideo, wyrażający chęć inwestycji w spółkę. Był to efekt rozmów mających na celu dywersyfikację scenariuszy kapitałowych dla spółki oraz rozbudowanie możliwości strategicznych.

W piątek spółka poinformowała w podsumowaniu II kw., że list jest niewiążący, a ewentualna inwestycja uczyniłaby wspomniany podmiot jednym z inwestorów, ale — co istotne — nie dominującym. Z lektury można się dowiedzieć, że od maja nastąpił postęp w negocjacjach. „Obecnie jesteśmy w bardzo zaawansowanej fazie negocjacji ze wspomnianym inwestorem, na tym etapie szczegóły rozmów objęte są jednak poufnością. Więcej informacji na ten temat będziemy przekazywali wraz z rozwojem wydarzeń” — napisała spółka.

Według informacji PB akcjonariusze Far From Home dostali propozycję odsprzedania akcji Kraftownowi po cenie, która implikuje wycenę całej spółki na wyraźnie ponad 100 mln zł. Nieoficjalnie można usłyszeć, że akcjonariusze niespecjalnie palą się do sprzedaży akcji, szczególnie po udanej premierze „Forever Skies”. Poza zakupem istniejących akcji w grę wchodzi objęcie przez Krafton także akcji nowej emisji.

W czerwcu odbyła się premiera w trybie early access pierwszej gry Far From Home – „Forever Skies”. W ciągu pierwszych trzech dni studio sprzedało ponad 50 tys. sztuk brutto “Forever Skies”, a w ciągu pierwszych dwóch tygodni w sumie ponad 80 tys. W tym czasie peak graczy przekroczył poziom 5 tys. osób grających jednocześnie. Gracze bardzo dobrze ocenili tytuł - z ponad 1,6 tys. ocen na Steamie aż 89 proc. to oceny pozytywne. Gra została także dobrze przyjęta przez prasę, w tym takie serwisy jak Gamesradar, Eurogamer, czy Gryonline. Znacząco wzrosła także społeczność zgromadzona wokół „Forever Skies” - liczba followersów na Steamie urosła do blisko 65 tys. osób, a liczba osób obecnych na serwerze discordowym gry zbliża się do 7 tys. Rośnie także liczba zapisów na wishliście, która przebiła już 450 tys.