Kredyt inwestycyjny dla eksporterów już dostępny

Firmy wchodzące na nowe rynki zyskały nowe pomocne narzędzie. Dzięki umowie podpisanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) mogą pozyskać pieniądze na działalność eksportową w ramach kredytu inwestycyjnego z gwarancją tej drugiej instytucji.

Dla MŚP i dużych firm

Nowy produkt przeznaczony jest zarówno dla przedsiębiorców, którzy już są obecni na rynkach zagranicznych, jak i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć działalność poza Polską. Co ważne, z gwarancji KUKE mogą skorzystać również firmy, które finansują w BGK inwestycje krajowe mające generować eksport.

– Jednym z filarów strategii BGK jest współpraca i biznes międzynarodowy. Wspieramy polskich przedsiębiorców na ponad 80 rynkach zagranicznych. Ten produkt to kolejny element, który pomoże konkurować naszym firmom w światowym handlu - wyjaśnia Arkadiusz Zabłoński, dyrektor departamentu ekspansji zagranicznej i finansowania handlu w BGK.

– Oferta jest dostosowana zarówno dla mniejszych, jak i największych przedsiębiorstw, niezależnie od profilu działalności – dodał Piotr Maciaszek, dyrektor departamentu ubezpieczeń i współpracy międzynarodowej w KUKE.

Warunki udzielenia kredytu

Gwarancja KUKE stanowi zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego do maksymalnie 80 proc. jego wartości. Minimalna wartość zobowiązania wynosi 5 mln zł, a maksymalna długość spłaty kredytu to 14 lat. Powinna ona następować w równych ratach kapitałowych, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Bank akceptuje różne formy zabezpieczeń kredytu. Oprócz hipoteki jest to m.in. zastaw rejestrowy i finansowy. Poza tym w grę wchodzi poręczenie i inne gwarancje, a także przelew na zabezpieczenie i kaucję. BGK uwzględnia również jako zabezpieczenie oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Warunkiem udzielenia wsparcia są odpowiednie przychody z obecnej lub planowanej działalności eksportowej. Zgodnie z ofertą firma powinna deklarować osiągnięcie 20 proc. przychodów z eksportu w okresie trzech lat.

Na co przeznaczyć wsparcie

Zgodnie z umową przedsiębiorcy mogą przeznaczyć otrzymane pieniądze na różnorakie wydatki poniesione w związku z działalnością eksportową. Może to być pokrycie kosztów wybudowania nowej nieruchomości produkcyjnej lub działki. Firmy mogą przeznaczyć finansowanie również na zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń lub budowę linii produkcyjnej.

Kredyt inwestycyjny może być ułatwieniem dla wielu firm, które z jednej strony chciałaby eksportować swoje produkty, a z drugiej – mają ograniczenia finansowe. Oferta może zainteresować również przedsiębiorców, dla których dotychczas dostępne produkty były nieopłacalne lub pozostawały poza ich zasięgiem.

– BGK jest jednym z naszych najważniejszych partnerów po stronie instytucji finansujących polskich eksporterów. Widzimy ogromny potencjał do współdziałania na rzecz wspierania ich inwestycji w możliwości wytwórcze i innowacje, które zwiększą ich szanse na ekspansję na międzynarodowych rynkach. Skorzystanie z naszej wspólnej oferty na pewno ułatwi im konkurowanie w coraz trudniejszym otoczeniu, ponieważ niewiele państw zapewnia tak szerokie spektrum instrumentów pomocowych zapewniających wsparcie inwestycji również na rodzimym rynku – podkreślił Piotr Maciaszek.