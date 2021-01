Krótka historia wojny o szorty

Inwestorzy z Wall Street odmieniają krótką sprzedaż przez wszystkie przypadki. Nowa fala napędzana przez użytkowników Reddita i RobinHooda już zabolała część funduszy.

Historia spółki GameStop stała się inspiracją do szerszego ruchu społecznego na rynkach. Dzięki poleceniu na redditowym forum udało się wywindować notowania akcji spółki o kilkaset procent. O ile takie historie na rynku nie są nowością - inwestorzy mogli je obserwować nawet w Polsce (wiele ubiegłorocznych skoków notowań na NewConnect poprzedzały polecenia na grupach facebookowych) - o tyle w przypadku GameStopu sprawa wypłynęła na zdecydowanie szersze wody.

Casus belli

GameStop, amerykańska sieć stacjonarnych sklepów dla graczy, trafiła na radar użytkowników Reddita zgromadzonych wokół forum WallStreetBets m.in. z powodu pojawienia się 11 stycznia w spółce Ryana Cohena. Co istotne, była to także jedna z najmocniej „szortowanych” spółek na rynku. Fundusze zajmowały krótkie pozycje (z ang. short) z nadzieją na zarobek na spadku kursu. W tym celu sprzedawały pożyczone akcje z założeniem, że uda się je odkupić po niższej cenie. W przypadku GameStopu pozycje krótkie przewyższały liczbę akcji w wolnym obrocie. Fundusze jednak nie doczekały sie spadku, a gdy na redditowej fali kurs zaczął gwałtownie rosnąć, krótkie pozycje zaczęły przynosić straty.

Grającym na krótko taki obrót spraw oczywiście nie przypadł do gustu, zwłaszcza że tak mocny wzrost wydawał się nie mieć solidnego funamentalnego uzasadnienia. „Zabawy” użytkowników Reddita głośno komentował m.in. Andrew Left z Citron Research, który także grał na krótko na GameStopie. To tylko rozjuszyło forumowiczów i celem ich gry stało się także utarcie nosa funduszom. Świętym Graalem stał się tzw. „short squeeze”, czyli w prostym tłumaczeniu wyciśnięcie krótkich pozycji. Polega to na tym, że po mocnym wzroście grający na krótko, by ciąć straty, zamykają krótką pozycje. Żeby to zrobić, muszą odkupić akcje, a to jeszcze bardziej napędza wzrost.

Siłą redditowców okazała się liczebność, wkrótce liczba forumowiczów wzrosła do 5,1 miliona. Sukces hossy na GameStopie zachęcał także innych inwestorów do podobnych inicjatyw, bądź po prostu do przyłączania się do zapoczątkowanych na Reddicie zwyżek. Dodatkowo ruch szybko zyskał rozpoznawalnego sojusznika, do inwestycji forumowiczów z sympatią zaczął się bowiem odnosić na Twitterze najbogatszy człowiek świata – Elon Musk.

Armia rusza w bój

Ruch obejmował kolejne spółki, które nagle, bez istotnych, nowych, fundamentalnych informacji, uzasadniających ruch, zaczęły gwałtownie zyskiwać. W minionym tygodniu ponad 100-procentowe gwałtowne zwyżki zanotowały m.in. papiery spółek: AMC Entertainment Holdings, Bed Bath & Beyond, BlackBerry, Express Inc., a w mniejszym stopniu także innych, np. American Airlines i Nokii. Nie ograniczano się tylko do akcji - mocne skoki notowań zanotowały także niektóre kryptowaluty oraz srebro.

Fali tej doświadczyli także polscy inwestorzy za sprawą gwałtownego wzrostu kursu CD Projektu. W ciągu czterech dni większość funduszy wykazywanych w Rejestrze Krótkiej Sprzedaży KNF (pokazuje on krótkie pozycje przewyższające 0,5 proc. kapitału netto) zmniejszyła swoją ekspozycję na tyle, by wypaść z ewidencji.

Działania redditowców i ich naśladowców szybko zyskały obudowę ideologiczną.

- Na forum obecne jest duże grono osób, które wierzy, że w 2008 r. Wall Street podjęła zbyt duże ryzyko, a ukarani zostali za to zwykli obywatele. Wielu użytkowników forum było wówczas w szkołach. Obserwowali, jak ich rodzice tracili domy czy pracę, i pozostali z pytaniem, dlaczego winny wszystkiemu sektor finansowy otrzymał wówczas pomoc, a moja rodzina nie – stwierdził w rozmowie z CNBC Chamath Palihapitiya, CEO Social Capital, który 26 stycznia pochwalił się na Twitterze zakupem 50 tysięcy opcji call na akcje GameStopu.

Działania forumowiczów nazwał ruchem antyestabliszmentowym, który nie powinien być lekceważony tylko dlatego, że funduszowi analitycy nie potrafią go zrozumieć.

Pierwsze ofiary

Siła ruchu szybko stała się jednak jego problemem. Po pierwsze - wątpliwości budziła sama idea zmawiania się na podbijanie wyceny konkretnych spółek. W Polsce swego czasu podobne praktyki określano mianem spółdzielni i nie sposób nie dostrzec pewnych jej cech w działaniu redditowców. Zapewne gdyby dotyczyło to pojedynczych, nikogo nieinteresujących spółek sprawa rozeszłaby się po kościach. GameStop i temat short-squeezów trafiły jednak na pierwsze strony gazet.

Chamath Palihapitiya ripostował, że choć nie wszystko na WallStreetBets mu się podoba, to jednak forum jest swego rodzaju ostoją transparentności.

- Zamiast szeptać w kuluarach i na funduszowych obiadkach, użytkownicy forum wykazują odwagę, by o swoich decyzjach inwestycyjnych dyskutować otwarcie – powiedział we wspominanym wywiadzie CEO Social Capital.

Istotnym problemem szybko stała się też kwestia ofiar działań redditowców. 25 stycznia „Wall Street Journal” poinformował, że Citadel LLC i Point72 Asset Management dofinansowały kwotą 2,75 mld USD fundusz Melvin Capital Management. Fundusz rozpoczął rok z 12,5 mld USD, przez trzy tygodnie stracił jednak 30 proc. Miał otwarte liczne krótkie pozycje, w tym na GameStopie i CD Projekcie, które w ubiegłym tygodniu były zamykane. Wzbierająca fala sprawiła, że kolejne fundusze znalazły się pod presją, to z kolei zwróciło uwagę instytucji.

To musisz wiedzieć dziś rano Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. ZAPISZ MNIE

× To musisz wiedzieć dziś rano autor: Kamil Zatoński Wysyłany codziennie Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. Chcę otrzymywać newsletter To musisz wiedzieć dziś rano * ZAPISZ MNIE Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

- Jesteśmy świadomi bieżącej zmienności na rynkach opcji i akcji i i aktywnie ją monitorujemy, zgodnie z naszą misją ochrony inwestorów i utrzymywania uczciwych, uporządkowanych i wydajnych rynków - poinformowała w środę w krótkim oświadczeniu amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

- Nasz zespół, wraz z panią sekretarz Yellen, monitoruje sytuację - przyznała z kolei Jen Psaki z biura prasowego Białego Domu.

Janet Yellen to sekretarz skarbu w administracji Joe Bidena, nowego prezydenta USA. O rajd na GameStopie zapytano w środę podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rezerwy Federalnej także Jeromea Powella, szefa Fedu, który jednak odmówił komentarza. Senator Elizabeth Warren apelowała z kolei do nadzorców, by się obudzili i zaczęli wykonywać swoją pracę.

Przymusowa demilitaryzacja

W drugiej połowie tygodnia redditowa fala zaczęła natrafiać na coraz to nowe przeszkody. W środę Discord poinformował, że monitorował WallStreetBets i z uwagi na pojawiającą się tam mowę nienawiści, zablokował dostęp do forum ze swojej platformy. Jeszcze dalej poszedł jeden z dużych brokerów, TD Ameritrade, który ograniczył swoim klientom możliwość handlu akcjami GameStopu i AMC. Prawdziwym szokiem był jednak moment, gdy handel aż 13 rozgrzanymi instrumentami zablokował RobinHood (inwestorzy mogli przez platformę jedynie sprzedać kupione wcześniej akcje). Decyzję uzasadniano podwyższoną zmiennością.

Robin Hood z symbolu nowej fali w ciągu chwili przemienił się w oczach tej grupy inwestorów we wroga publicznego numer jeden. Podnoszono argumenty wolnościowe, a także wypominano powiązania RobinHooda z funduszem hedżingowym Citadel LLC, który również poniósł straty w wyniku operacji forumowiczów z WallStreetBets. Ken Griffin, założyciel funduszu, oświadczył wprawdzie, że Citadel nie ma nic wspólnego z decyzjami brokerów, jednak teorie spiskowe narastały. Dodatkowo inwestorzy z nowej fali szybko zyskali nieoczekiwane wsparcie. W ich obronie głos zabrała Alexandria Ocasio-Cortez, jedna z najbardziej rozpoznawalnych demokratek młodego pokolenia, która obecnie zasiada w Izbie Reprezentantów.

- Przyznaję, że dość niezwykłym jest widzieć Wall Street, która przez lata traktowała naszą gospodarkę jak kasyno, mającą pretensje o grupę forumowiczów, która traktuje giełdę jak kasyno - napisała Alexandria Ocasio-Cortez na Twitterze.

Później wyraziła opinię, że sprawa zablokowania handlu powinna trafić przed Komitet Usług Finansowych.

- To niedopuszczalne! Musimy zbadać, dlaczego RobinHood zablokował inwestorom detalicznym możliwość handlu, podczas gdy fundusze hedżingowe mogą to robić bez przeszkód - podkreśliła demokratka.

Topnienie wielkiej rewolucji

Przez chwilę w krótkiej sprzedaży można było doszukiwać się nawet nowej - starej broni masowego rażenia, która śladem CDS czy CDO (derywaty, o których było głośno podczas poprzedniego kryzysu) wywróci do góry nogami system finansowy. Wiele wskazuje na to, że historia potoczy się zdecydowanie mniej spektakularnie. Mimo że nadzorca nie wydał jasnego komunikatu, brokerzy postanowili ukrócić praktyki gry na short-squeeze. Gdyby sytuacja zrobiła się jeszcze gorętsza, na scenę oficjalnie mógłby wejść sam SEC. Dodatkowo można się domyślac, że w kuluarach współpracę zacieśniają fundusze hedżingowe. Pętla wokół redditowej rewolucji się zaciska.

Warto także dodać, że ruch redditowy jest spontaniczny i bazuje na masie. Masa na rynkach ma jednak to do siebie, że szybko się zniechęca i łatwo ulega nowym trendom. Niewątpliwie wojna o „szorty” ujawnia wiele dziur i niedopatrzeń na Wall Street oraz w całym systemie rynków finansowych, a niektóre podjęte działania przejdą do historii ze względu na bezprecedensowość. Szerokie zainteresowanie tematem może jednak szybko wygasnąć. Wówczas zmniejszy się też siła inspirowanych na WallStreetBets operacji. Historia GameStopu prawdopodobnie odciśnie piętno na rynkach i jeszcze wielokrotnie będzie powracała, systemu jednak – jak wróżyła część forumowiczów z Reddita – raczej nie wywróci.

Zwykło się mówić, że „rewolucja zjada własne dzieci”. Podobnie może być w tym przypadku. Pamiętajmy, że notowania wielu spółek wywindowano bez fundamentalnej przyczyny. Co się zacznie dziać, gdy ruch zacznie przygasać? Całość przypomina nieco strukturę piramidy finansowej, która działa, dopóki są wpłacający, a później się wali. Na wielu spółkach, które rosły na redditowej fali, już obecnie obserwuje się wysoką zmienność – gwałtowne zwyżki występują na przemian z gwałtownymi zniżkami. Osoby, które kupią na szczycie, zostaną z mocno przewartościowanymi akcjami, które prawdopodobnie zaczną gwałtownie tanieć. Pozostaje pytanie, czy gniew wywołany stratami skierują w stronę nadzorców, funduszy hedżingowych czy forumowiczów z WallStreetBets.