Kruk zarobił prawie 100 mln zł

37 nowych portfeli wierzytelności i ponad 400 mln zł spłat wierzytelności – wrocławski windykator publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2019 r.

Zobacz więcej Zielone światło Kruk za sterami którego stoi Piotr Krupa, otrzymał zgodę UOKiK-u na przejęcie 100 proc. akcji polskiej Wongi, należącej do brytyjskiej grupy kapitałowej o takiej samej nazwie. To druga firma pożyczkowa pod dachem windykatora. Marek Wiśniewski

Kruk to obecnie największa firma windykacyjna w Polsce. W pierwszym kwartale bieżącego roku spółka wypracowała prawie 98 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Kwota odpowiada 30 proc. wyniku za cały ubiegły rok.



„Za nami dobry początek 2019 r., który może okazać się przełomowy dla dalszego rozwoju Grupy. Dobre spłaty na poziomie 427 mln zł i dyscyplina kosztowa pozwoliły na osiągnięcie 98 mln zł zysku netto. Łącznie zainwestowaliśmy 179 mln zł, skupiając się przede wszystkim na rynkach rumuńskim i polskim, gdzie przypadło prawie 80 proc. tej kwoty. Dobra sytuacja gospodarcza na tych dwóch rynkach i silne spłaty dają nam duży komfort w pracach nad poprawą efektywności we Włoszech i w Hiszpanii. Widać postęp - wierzymy, że wypracowane rozwiązania pozwolą nam zintensyfikować zakupy także w tych krajach w przyszłości” - mówi Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie.



Od stycznia do marca Kruk kupił 37 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1,4 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej inwestycje wrocławskiego windykatora wzrosły o 43 proc. r/r. Firma była aktywna przede wszystkim w Rumunii i w Polsce - nakłady wyniosły odpowiednio około 45 i 34 procent sumy. Inwestycje w I kw. 2019 r. zrealizowano na wyższych zakładanych zwrotach niż średnio oczekiwane za 2017 i 2018 r.



Spłaty od osób zadłużonych z pakietów własnych wyniosły 426,7 mln zł i były wyższe o 18 proc. r/r. Najwięcej spłat wierzytelności pochodziło z rynku polskiego (201,0 mln zł) i rumuńskiego (131,1 mln zł). Spłaty na rynku włoskim wyniosły 40,6 mln zł i, jak napisano w raporcie okresowym, były one zgodne z oczekiwaniami. Pozostałe rynki wygenerowały 54,1 mln zł spłat.



Spółka utrzymała konserwatywne podejście do zadłużenia – wskaźnik długo netto do EBITDA gotówkowej na koniec 1 kw. 2019 r. wyniósł 2,3x. Zarząd Kruka zarekomendował wypłatę 94 mln zł zeszłorocznego zysku w ramach dywidendy, czyli po 5 zł na akcję. O sprawie zdecydują akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia. W 2018 r. skonsolidowany zysk netto Kruka przekroczył 330 mln zł.