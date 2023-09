Kto szuka pracy, korzystając z social mediów

Zarówno pracodawcy, jak kandydaci do zatrudnienia coraz częściej stawiają na portale społecznościowe. Które cieszą się największą popularnością?

Trzech na czterech pracodawców przewiduje w najbliższym czasie trudności w pozyskiwaniu pracowników – wynika z raportu Hays Poland „Rynek pracy 2023. Półroczny przegląd trendów”. Dlatego - aby ułatwić dotarcie do potencjalnych kandydatów - przedsiębiorstwa poszerzają kanały poszukiwań, np. promując swoją markę w mediach społecznościowych. Coraz częściej stawiają na strategię komunikacji w social mediach, inwestując w jakość publikowanych treści oraz płatne metody poszerzania zasięgów.

Pracodawcy zwiększają obecność na różnych platformach - zarówno związanych bezpośrednio ze środowiskiem biznesowym (np. LinkedIn), jak i utożsamianych z rozrywką i życiem prywatnym (np. Instagram, Pinterest i TikTok).

Również i pracownicy coraz częściej korzystają z social mediów, traktując je jako dodatkowe źródło ofert pracy i informacji o pracodawcach. Analiza firmy Hays wykazała, że aż 75 proc. specjalistów wspiera swoje poszukiwania, wchodząc na portale społecznościowe.

– Wykorzystywanie przez firmy mediów społecznościowych do rekrutacji to zazwyczaj działanie ukierunkowane na określone grupy odbiorców. Dotyczy to osób, do których łatwiej dotrzeć w ten sposób niż na przykład za pomocą stron kariery czy specjalistycznych forów. Portale pracy są i nadal będą wykorzystywane przez pracodawców oraz odwiedzane przez kandydatów – uważa Elwira Policht, dyrektor ds. rekrutacji w Hays Poland.

W raporcie Hays czytamy, że do celów zawodowych nadal najczęściej korzystamy z LinkedIn – tak robi 87 proc. specjalistów i menedżerów deklarujących włączanie social mediów do strategii poszukiwania pracy. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się Facebook z 43 proc. wskazań, a na trzecim uplasował się Instagram, którego w tym celu używa co piąty respondent badania. Mniejszym zainteresowaniem kandydatów cieszy się TikTok (8 proc.), X – czyli dawniej Twitter (5 proc.) oraz Pinterest (4 proc.).

Zależnie od pokolenia

Które pokolenia najczęściej używają social mediów do poszukiwania pracy? Według raportu Hays najbardziej aktywnie korzysta z niego pokolenie Z (81 proc.). Najczęściej stawiają na LinkedIna (65 proc.), Facebooka (37 proc.) i Instagram (29 proc.). Niektórzy respondenci sięgają również po kanały takie jak TikTok (11 proc.), X (6 proc.), a nawet Pinterest (4 proc.).

Coraz większe zainteresowanie szukaniem pracy w social mediach wykazują również

przedstawiciele pokolenia X (77 proc.). W ich przypadku zdecydowanie góruje LinkedIn (71 proc.), a znaczna część sięga również po Facebooka (26 proc.).

Otwarte na poszukiwanie pracy w social mediach są również osoby z pokolenia Y (71 proc.). Najczęściej korzystają z LinkedIna (60 proc.), nie zamykając się jednak na Facebooka (30 proc.) czy Instagrama (11 proc.).

Najbardziej zachowawcze w tej kwestii pozostaje pokolenie Baby Boomers - na szukanie pracy w ten sposób decyduje się mniej niż połowa z nich, a jeśli już, to najczęściej korzystają z LinkedIna (57 proc).

Weź udział w konferencji “Employer Branding w praktyce”, 22-23 listopada 2023, Warszawa >>

Większy wybór

Co najczęściej decyduje o tym, że kandydaci korzystają z mediów społecznościowych w poszukiwaniu pracy? Z badań wynika, że dla 60 proc. respondentów największą korzyścią jest możliwość zgłębienia wiedzy o pracodawcach – ich działaniach, wartościach i możliwościach zawodowych. Poza tym specjaliści dodają, że dobrze jest mieć po prostu większy wybór ofert (54 proc.).

Z drugiej strony - 25 proc. respondentów nie posiłkuje się mediami społecznościowymi, szukając pracy. Dlaczego? Przede wszystkim chcą oddzielić swoją przestrzeń zawodową od tej związanej z rozrywką i życiem prywatnym (35 proc.). Natomiast niemal co trzecia osoba uważa, że social media nie prezentują tak ciekawych ogłoszeń jak specjalistyczne platformy z ofertami.