Larry Kudlow, doradca ekonomiczny Białego Domu przekonuje, że choć intensywność negocjacji z Demokratami w sprawie pakietu wsparcia amerykańskiej gospodarki spadła, to nadal one trwają, informuje AFP.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu nadzieja na uchwalenie pakietu wsparcia przed wyborami prezydenckimi podtrzymywała optymizm inwestorów. W poniedziałek przecena na amerykańskich rynkach akcji jest wyrazem m.in. utraty nadziei na względnie szybką pomoc państwa.

- Rozmowy z pewnością straciły intensywność, ale się nie zakończyły – powiedział Kudlow w poniedziałek w CNBC.

Nadzieja na uchwalenie pomocy przed wyborami 3 listopada niemal całkowicie zgasła. Jest także niepewne, czy pakiet mógłby zostać uchwalony na sesji, która odbędzie się jeszcze przed ukonstytuowaniem się nowego Kongresu w styczniu.

- Jesteśmy blisko, ale wciąż są ważne kwestie natury politycznej, które nas dzielą. Uważamy, że musi nastąpić większy kompromis ze strony Izby Reprezentantów, abyśmy doszli do porozumienia – powiedział Kudlow.

AFP dowiedziała się nieoficjalnie, że w poniedziałek wieczorem liderka Demokratów w Izbie Reprezentantów, Nancy Pelosi, będzie jeszcze rozmawiać z sekretarzem skarbu Stevenem Mnuchinem. Choć obie strony zbliżyły się co do wielkości wsparcia, mającego sięgać ok. 2 bln USD, to wciąż nie mogą dogadać się co do zawartości pakietu, a także jego kosztów.