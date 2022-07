Kuroda z BOJ ostrzega przed wysoką niepewnością gospodarczą

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Prezes Banku Japonii, Haruhiko Kuroda, ostrzegł w poniedziałek przed „bardzo wysoką niepewnością” co do perspektyw gospodarczych i ponownie podkreślił gotowość banku centralnego do zwiększenia bodźców potrzebnych do wsparcia ożywienia – donosi agencja Reutersa.

fot. Bloomberg