Japoński jen wyraźnie słabnie, bo bank centralny nie zmienił polityki

Bank Japonii nie poszedł śladem innych banków centralnych i utrzymał ultra luźną politykę monetarną. W reakcji wyraźnie osłabł jen, informuje Bloomberg.

Po tym jak podwyżek stóp dokonały w ostatnich dniach m.in. Fed, Szwajcarski Bank Narodowy i Bank Anglii, uwaga inwestorów skupiła się na piątkowym posiedzeniu Banku Japonii. Ten jednak zdecydował o utrzymaniu ultra luźnej polityki, potwierdzając dalszą kontrolę krzywej rentowności i zakupy aktywów. W reakcji spada wartość jena. Obecnie japońska waluta słabnie o 1,4 proc. do 134,02 za dolara. Wcześniej notowano go nawet po 134,59. Na początku roku za dolara płacono ok. 114 JPY.