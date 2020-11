Niepewność powyborcza w USA sprzyja notowaniom najpopularniejszej kryptowaluty.

Kurs bitcoina przekroczył w środę poziom 14 tys. USD dochodząc najwyżej od stycznia 2018 roku. W czwartek rano, według Coindesk, drożeje o ok. 3 proc. do 14294 USD. Równolegle umacniają się inne kryptowaluty.

- Im dłużej nie będziemy mieli prezydenta i zgody w społeczeństwie, tym dłużej będzie to pozytywne dla kryptowalut – powiedział David Tawil, szef ProChain Capital. – Jeśli sądy zostaną włączone do tego, zmienność i strach będą panowały jeszcze przez pewien czas. Jeśli połączyć to z faktem, że kryptowaluty są bardzo dobrze notowane w tym roku, lepiej niż złoto i akcje, będą nadal drożeć i zdobędą nowych zwolenników – dodał.

Wartość bitcoina prawie podwoiła się w tym roku. W październiku mocnym „byczym” impulsem dla największej kryptowaluty było włączenie jej jako środka płatniczego przez PayPal Holding.

Analitycy uważają, że do kontynuacji trendu wzrostowego bitcoina potrzebny jest dłuższy okres utrzymania się jego kursu powyżej 14 tys. USD. Tymczasem GTI Global Strength Indicator, wskaźnik dynamiki zmiany kursu bitcoina, przekracza obecnie 80, co pokazuje wykupienie rynku. W przeszłości zapowiadało to wyhamowanie wzrostu kursu kryptowaluty.