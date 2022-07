Kurs EUR/PLN w okolicach 4,80 po decyzji RPP

RPP zdecydowała się podwyższyć stopy procentowe o 50 pb: stopa referencyjna wzrosła do 6,5 z 6 proc., stopa redyskontowa została podniesiona do 6,55 proc. z 6,05 proc., stopa dyskontowa poszła w górę do 6,60 proc. z 6,10 proc., stopa lombardowa wzrosła do 7,0 proc. z 6,5 proc., stopa depozytowa poszła w górę do 6,0 proc. z 5,5 proc. Konsensus PAP zakładał podwyżkę stóp procentowych o 75 pb.

"Mówiłem wcześniej, że spodziewam się decyzji w zakresie 50-100 pb i znaleźliśmy się w tym przedziale. RPP w ostatnich miesiącach wielokrotnie nie wpisywała się w konsensus, ciężko było sobie wyrobić taką funkcję, która mogłaby powiedzieć, od czego mogłoby zależeć, czy to będzie w danych miesiącu 50, 75 czy może 100 pb. To się potwierdziło - Rada podejmuje te decyzje z miesiąca na miesiąc trochę przypadkowo, jeśli chodzi o wielkość tych podwyżek. Co do efektywności polityki pieniężnej większe znaczenie ma to, jak ten cykl będzie kontynuowany niż to, w jakim miesiącu, jaka będzie wielkość podwyżki" - powiedział Kwiecień.

Po decyzji kurs EUR/PLN po raz trzeci w ciągu ostatnich dwóch dni znalazł się powyżej 4,80.

"Tym niemniej mamy dość delikatną sytuację na walutach, bo euro jest pod dużą presją, i traci na tym też złoty, i z tego względu decyzja o niższej podwyżce od oczekiwań jest trochę niefortunna z punktu widzenia waluty, bo to zwiększa presję na jej wycenę, a to z kolei zwiększa presję cenową poprzez koszty importu. W tym kontekście można powiedzieć, że jest to trochę ryzykowny manewr. Reakcja rynku była negatywna, ale bez paniki" - ocenił analityk XTB.

O 16.03 kursy walut niewiele się różniły od porannych. Za 1 EUR płacono 4,7917, a za 1 USD 4,7063. Nieco spadł kurs eurodolara do 1,0181.

RYNKI DŁUGU

Zdaniem Kwietnia, ważniejsze jest to, czy cykl będzie kontynuowany.

"Dla rynku długu większe znaczenie ma to, czy ten cykl będzie kontynuowany, o tym więcej dowiemy się jutro (podczas konferencji prezesa NBP - PAP). Decyzja o podwyżce stóp o 50 pb. może powodować przecenę obligacji, zwłaszcza długoterminowych, jeśli byłby jasny sygnał wygaszania tych podwyżek. To byłoby potencjalnym ryzykiem dla rynku, bo pokazywałoby, że RPP odpuszcza, trochę poddaje się w tej walce z inflacją, i nie zostałoby dobrze odebrane przez rynek. Jeśli będzie przekaz w stylu, że RPP przestraszyła się gorszych danych i zwalnia tempo mimo tego, że ta inflacja przekracza 15 proc., a inflacja bazowa dalej rośnie" - ocenił Kwiecień.

Rentowności obligacji na rynkach bazowych rosną - w przypadku amerykańskich dziesięciolatek o 5 pb., a niemieckich 6,9 pb.

W Polsce rentowności spadły o 12-15 pb.