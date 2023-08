Kurs jena w relacji do dolara najniżej w tym roku

Kurs jena spada w poniedziałek do najniższego poziomu w ciągu roku w stosunku do dolara, przełamując kluczowy poziom 145, po czym delikatnie odrobił straty. Wynika to z tego, że inwestorzy ostrożnie szukali wskazówek dotyczących możliwej interwencji, podczas gdy kurs dolara wzrósł do ponad miesięcznego szczytu – podaje agencja Reuters.

