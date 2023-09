Kurs ropy najwyższy od 10 miesięcy

Ropa drożała we wtorek po tym jak Arabia Saudyjska i Rosja ogłosiły decyzję o przedłużeniu redukcji jej wydobycia do końca roku.

Arabia Saudyjska nadal będzie wydobywać o 1 mln baryłek ropy dziennie mniej, utrzymując produkcję na najniższym poziomie od lat. W tym samym czasie Rosja będzie kontynuowała redukcję eksportu ropy o 300 tys. baryłek dziennie.

Przedłużenie redukcji podaży było spodziewane, choć nie tak długie. Ropa Brent zdrożała przez ostatni tydzień o prawie 6 proc. We wtorek jej kurs przekroczył 90 USD po raz pierwszy od listopada. Analitycy techniczni zwracają uwagę, że wskaźnik siły względnej (RSI) notowań ropy Brent jest już w obszarze wykupienia, co może zapowiadać korektę.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs ropy WTI z październikowych kontraktów rósł o 1,3 proc. do 86,96 USD i jest najwyższy od połowy listopada ubiegłego roku. Ropa Brent z listopadowych kontraktów zdrożała na ICE Futures Europe o 1,2 proc. do 90,04 USD i również jest najwyższa od dziesięciu miesięcy. Wcześniej we wtorek notowano ją nawet po 91,15 USD, czyli najwięcej od sierpnia 2022 roku.