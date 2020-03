Łączymy biznes i ekologię

Branża nieruchomości, choć relatyw- nie konserwatywna, doświadcza tych samych wyzwań społeczno-ekonomicznych, co inne branże. Jak wynika z raportu „Wyzwania rynku nieruchomości”, przygotowanego przez Think Co. — Real Estate Research Lab, trzema największymi wyzwaniami stojącymi przed branżą są te związane ze zmieniającymi się oczekiwaniami użytkowników, kwestiami ekonomicznymi oraz technologią.

Rynek nieruchomości nie uniknie technologicznej rewolucji. Poza cyfrową transformacją różnych procesów duże znaczenie ma też postęp materiałowy, w tym coraz prężniej rozwijająca się nowoczesna prefabrykacja.

— Zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym w technologii modułowej w Polsce wzrasta. Jej zastosowanie pozwala bowiem oddać gotowe do użytku mieszkania w czasie nawet o połowę krótszym niż w technologii tradycyjnej — przekonuje Robert Jędrzejowski, prezes Pekabeksu, wiodącego wytwórcy konstrukcji prefabrykowanych w Polsce.

Dzięki temu budowa jest bardziej ekonomiczna, ponieważ krócej ponoszone są koszty ogólne związane z procesem.

— Główne korzyści otrzymują zatem nasi klienci, szybciej wprowadzając swój produkt na rynek, co przekłada się na zwiększenie sprzedaży oraz zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie.

To są strategiczne decyzje, które budują przewagę konkurencyjną — tłumaczy Robert Jędrzejowski.

I dodaje, że rozwój prefabrykacji to też lżejsze konstrukcje, co implikuje mniejsze zużycie cementu i nawet o 22 proc. niższą emisję CO2. Co więcej, beton, jak niewiele innych materiałów budowlanych, w 100 proc. podlega recyklingowi.

Troska o klimat nie musi kosztować

— W Polsce ekologia jeszcze często przegrywa z ceną. To się jednak zmienia. Klienci są coraz bardziej świadomi. Mam na myśli zarówno inwestorów, jak i najemców czy klientów ostatecznych. Także z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych jest coraz większa presja biznesowa na zmiany — mówi prezes Pekabeksu.

Wynika to z tego, że nasz styl życia szybko się zmienia, a razem z nim oczekiwania i preferencje co do miejsca zamieszkania i związanych z nim funkcjonalności. Coraz większego znaczenia nabiera też ekologia. Użytkownicy budynków zwracają dziś większą uwagę na ilość odpadów z budowy czy ślad węglowy budynków. Wymaga to daleko idących zmian w budownictwie. — Nie trzeba dokładać do ekologii. To co w przypadku prefabrykacji jest bardziej ekologiczne wcale nie jest droższe. Elementy są lżejsze, a dzięki technologii sprężonej konstrukcje są bardzo wytrzymałe. Efektem prac nad mniejszą ilością betonu w konstrukcji jest nie tylko mniejsza emisja CO2, ale też większa powierzchnia użytkowa PUM. Ekologia łączy się zatem z biznesem. Nie trzeba płacić więcej za to, aby w swoim zakresie zadbać o klimat. Wystarczy świadomość i mądra decyzja — przekonuje szef poznańskiej spółki.

Dodaje, że klienci Pekabeksu coraz częściej są zainteresowani spełnianiem standardów ekologicznych, co przejawia się m.in. uzyskiwaniem takich certyfikatów jak LEED czy BREEAM. W ostatnich 10 latach udział kontraktów z takimi certyfikatami w sprzedaży Pekabeksu wzrósł z 6 do 24 proc.

Wzorem wikingów

— Budownictwo modułowe w Polsce wraca do łask, ale w Europie Zachodniej czy Skandynawii jego zalety są doceniane już od dłuższego czasu. Zwłaszcza na rynku nieruchomości komercyjnych i w budownictwie na wynajem, bo krótszy czas budowy przekłada się na szybsze dochody z czynszu — mówi prezes Pekabeksu.

Szczególnie mieszkańcy północy Europy znani są ze swojego podejścia do bezpieczeń- stwa, efektywności i ekologii. To właśnie tam inżynierowie Pekabeksu zdobyli doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji tego typu inwestycji. Na rynku skandynawskim Pekabex jest bowiem obecny już od blisko 10 lat i w technologii modułowej buduje tam około 1200 mieszkań rocznie.

Za ciosem

I tu dochodzimy do wątku ekonomicznych wyzwań stojących przed rynkiem nieruchomości. Wśród nich autorzy raportu „Wyzwania rynku nieruchomości” wymieniają brak rąk do pracy, wysokie ceny produktów i usług budowlanych, brak atrakcyjnych gruntów czy wreszcie wzrost kosztów obsługi kredytów hipotecznych.

Zdaniem szefa Pekabeksu nowoczesna prefabrykacja może być odpowiedzią na potrzeby biznesowe i mieszkaniowe Polaków. — Nie stoimy w miejscu, tylko idziemy za ciosem. Nasza technologia jest znana w halach, teraz zdobywa rynek mieszkaniowy, a następny krok to biurowce. Uzyskaliśmy rozwiązanie, w którym prefabrykowana elewacja oprócz funkcji osłonowej pełni też funkcję nośną. Dzięki temu poprawiamy ekonomię projektu, ale równocześnie w sposób istotny skracamy czas budowy — podsumowuje Robert Jędrzejowski.

