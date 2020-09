Lego ogłosiło, że zainwestuje 400 mln USD w ciągu następnych trzech lat w produkcję kloców z tzw. zrównoważonych materiałów zamiast z plastiku, informuje Reuters.

Inwestycja ma pomóc duńskiej spółce osiągnąć cel, którym jest zerowęglowość produkcji do 2022 roku, a także wyeliminowanie plastiku z opakowań do 2025 roku. Lego chce do końca dekady całkowicie zastąpić w produkcji klocków plastik zrównoważonymi materiałami.