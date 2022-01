Lepsza praca z domu czy w biurze

W związku z szybkim wzrostem liczby zakażań na koronawirusa Minister Zdrowia zaapelował, aby w miarę możliwości praca zdalna ponownie stała się standardem. Podobne rekomendacje zastosowano m.in. w Anglii czy Belgii. Tym samym pracownicy wracają na home office. Z badania przeprowadzonego przez spółkę CBRE wynika, że praca z domu pozytywnie wpływa na niektóre aspekty życia pracowników. Daje im np. możliwość oszczędzenia czasu i pieniędzy na dojazdy. Ponadto umożliwia spędzanie większej ilości czasu z rodziną i zapewnia więcej przestrzeni na zaaranżowanie dnia zgodnie z własnymi potrzebami. Z badania CBRE wynika również, że 51 proc. osób dzięki doświadczeniom pandemii jest bardziej samodzielnych, 50 proc. ma większą kontrolę nad organizacją pracy, a 44 proc. pytanych uważa, że są bardziej produktywni i odpowiedzialni za dostarczane rezultaty biznesowe.

Największe problemy

Nie wszyscy jednak chwalą sobie home office. Cztery na dziesięć badanych osób przyznaje, że praca zdalna jest dla nich dużo bardziej męcząca niż w biurze, a 37 proc. narzeka na zachwianą równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Natomiast 28 proc. pracowników twierdzi, że jakość domowego biura w kontekście wykonywanych zadań jest niższa niż w miejscu pracy.

Badanie pokazuje ponadto, że pomimo prawie dwóch lat trwania pandemii praca zdalna nadal jest sporym wyzwaniem dla wielu pracodawców i pracowników. Chodzi zwłaszcza o gotowość środowiska domowego do wspierania aktywności zawodowych. Problemem jest nieodpowiednia infrastruktura i technologia. Na home office trudno też o właściwą komunikację. Pracownicy zapytani o największe wyzwania na pierwszym miejscu wskazują brak dostępu w domu do dokumentów papierowych, które muszą być przechowywane w biurze. Na drugim miejscu znajduje się słabe połączenie internetowe, a podium domyka brak odpowiedniego stanowiska pracy w przestrzeni domowej.

Przemyśl strategię

– Mimo obecnej sytuacji nie ma wątpliwości, że biura są nam nadal potrzebne. Warto wykorzystać czas transformacji na przemyślenie aktualnej strategii środowiska pracy: co faktycznie przyciąga pracowników do organizacji, dlaczego chcą albo nie chcą przychodzić do biura oraz co powinniśmy zmienić, aby ich zachęcić – mówi Małgorzata Niewińska, szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE.

Jej zdaniem warto obecnie postawić na tworzenie zdrowego, zrównoważonego środowiska pracy – takiego, w którym można wydajnie i wygodnie współpracować, łącząc wykonywanie obowiązków w biurze z pracą w domu.