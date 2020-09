Lepsze niż oczekiwano nastroje w eurolandzie

Nastroje ekonomiczne w eurolandzie poprawiły się we wrześniu piąty miesiąc z rzędu, a do tego bardziej niż oczekiwano, donosi Reuters.

W comiesięcznym raporcie Komisja Europejska poinformowała, że wskaźnik nastrojów ekonomicznych w krajach strefy euro wzrósł do 91,1 we wrześniu z 87,5 w sierpniu. Oczekiwano wzrostu do 89. Do wzrostu wskaźnika przyczyniły się głównie lepsze nastroje w sektorze usług, gdzie wskaźnik wzrósł z minus 17,2 do minus 11,1 wobec oczekiwanych minus 15,7. W przemyśle wskaźnik nastrojów nie osiągnął prognozowanych minus 10 wzrastając tylko do minus 11,1 z minus 12,8.