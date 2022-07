LG Energy Solution chce potroić przychody i osiągnąć dwucyfrową marżę w 5 lat

Jest to wzrost o 2,8 bln KRW w stosunku do poprzedniego celu (19,2 bln KRW) ustalonego na początku tego roku. W 2021 r. skonsolidowane przychody firmy wyniosły niespełna 18 bln KRW.

Dotychczas w pierwszej połowie tego roku LG Energy Solution odnotowała przychody w wysokości 9,4 bln KRW. Spółka spodziewa się, że w drugiej połowie 2022 roku wyniosą one 12,6 bln KRW, co stanowi 48 proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego i 34 proc. względem pierwszej połowy tego roku.

– Spodziewamy się znaczącego wzrostu przychodów w drugiej połowie tego roku, dzięki zwiększonemu popytowi związanemu z wprowadzeniem nowych modeli przez producentów OEM, wzrostowi produkcji w zakładzie Ultium Cells (joint venture z GM) w Ohio oraz wpływowi cen wynikającemu z mechanizmów cost pass-through - wyjaśnili przedstawiciele spółki.

Firma zamierza skupić się na stabilizacji łańcucha wartości w oparciu o partnerstwa strategiczne oraz poprawie jakości i zdolności produkcyjnych dzięki inteligentnej fabryce.

- Naszym ostatecznym celem jest zapewnienie klientom najlepszego na świecie QCD (Quality, Cost, Delivery), stając się tym samym firmą numer jeden pod względem rentowności oraz obdarzaną zaufaniem przez naszych klientów - powiedział Youngsoo Kwon, prezes LG Energy Solution.

Wzmocnienie portfolio poprzez selektywne strategie

Spółka skupi się głównie na rynku północno-amerykańskim, gdzie spodziewany jest najszybszy wzrost. - W przypadku baterii typu pouch, LG Energy Solution planuje rozszerzyć współpracę joint venture ze swoimi głównymi partnerami, natomiast w przypadku baterii cylindrycznych, zamierza dostarczać je nie tylko obecnym klientom strategicznym, ale także nowo powstałym firmom z branży EV, wzmacniając w ten sposób swoją przewagę na rynku - czytamy w komunikacie.

LG Energy Solution nie zapomina też o Azji i Europie. Spółka wzmocni moce produkcyjne baterii cylindrycznych na starym kontynencie, aby sprostać rosnącemu popytowi. W Azji powstanie nowa fabryka, która dołączy do istniejących zakładów produkcyjnych w Korei Południowej i Chinach.