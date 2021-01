Koreański koncern kolejny raz rozbuduje fabrykę baterii do samochodów elektrycznych. Będzie w nim zatrudniać 10 tys. osób.

Zakład baterii do samochodów elektrycznych w Kobierzycach pod Wrocławiem już jest największy w Europie, a będzie największy na świecie. Spółka LG Energy Solutions, dawniej LG Chem Wrocław Energy, otrzymała decyzję o wsparciu czwartego etapu budowy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

- Kwota zadeklarowanych nakładów to 302,9 mln EUR. Firma zobowiązuje się do zatrudnienia co najmniej 500 nowych pracowników do 31 grudnia 2022 r. – mówi Miłosz Marczuk, rzecznik Agencji Rozwoju Przemysłu, której tarnobrzeski oddział wydał decyzję o wsparciu gwarantującą zwolnienia podatkowe.

Jeszcze bardziej „naj” Fabryka akumulatorów EV spółki LG Energy Solution kierowanej przez Sukwona Choi już jest największa w Europie. Dzięki inwestycji, na którą dostanie zwolnienie podatkowe w ramach tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej nadzorowanej przez ARP, której prezesem jest Cezariusz Lesisz, będzie największa na świecie.

„W wyniku realizacji projektu całkowita kwota nakładów przekroczy 3,1 mld EUR (14 mld zł), a zatrudnienie sięgnie nawet dziesięciu tysięcy miejsc pracy. Po zakończeniu czwartego etapu inwestycji na terenie zarządzanego przez ARP parku przemysłowego w Kobierzycach powstanie największa fabryka akumulatorów EV na świecie o możliwościach produkcyjnych na poziomie 100 GWh zaspokajająca około 60 proc. obecnego zapotrzebowania w Europie” – brzmi komunikat ARP.

LG Chem zdecydował się utworzyć w Kobierzycach fabrykę baterii do e-aut w 2016 r. W pierwszym etapie obiecał inwestycję za 1,3 mld zł, rok później ogłosił drugi etap i wydatek rzędu 4,5 mld zł. Trzeci etap budowy ruszył wiosną 2019 r. i ma zakończyć się pod koniec roku 2021. W sierpniu 2020 r. LG Energy Solution złożyła aplikację o wsparcie czwartego etapu budowy fabryki w Kobierzycach.

- Fabryka w LG w Kobierzycach już po zakończeniu II etapu budowy była jednym z największych zakładów produkujących baterie litowo-jonowe na świecie. Zwiększenie mocy produkcyjnych do 100 GWh rocznie z pewnością uczyni z niej największy tego typu zakład na naszym globie. Dla porównania: zdolność produkcyjna Gigafactory Tesli w Nevadzie wynosi obecnie 35 GWh rocznie. Dzięki inwestycji LG Polska stanie się największym eksporterem baterii w Europie - komentuje Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.