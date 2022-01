Liczba rachunków maklerskich wzrosła o 3,4 proc.

O 44,9 tys. wzrosła w 2021 r. liczba rachunków maklerskich prowadzonych przez polskich brokerów. Przybyło ich wiec 3,4 proc. Ogółem jest ich 1,37 mln, a sześć instytucji prowadzi ich ponad 100 tys. Są to mBank, Bank Pekao, ING Bank Śląski, PKO BP, Santander Bank Polska i DM BOŚ.

Liczba rachunków jest raczej miarą zainteresowania ofertą poszczególnych firm ze strony inwestorów indywidualnych niż rzeczywistą miarą siły domu maklerskiego. Tą stanowi udział w obrotach, a jedynym polskim domem maklerskim, który mieści się w piątce najważniejszych na GPW jest PKO BP. Zresztą nawet jako miara zainteresowania ofertą klientów indywidualnych liczba rachunków jest nieco złudna. To ile rachunków prowadzą poszczególne firmy zależy w znacznym stopniu od ich skłonności do zamykania rachunków nieaktywnych. Właśnie przez takie ruchy BNP Paribas Bank Polska oraz Trigon DM utraciły w 2021 r. odpowiednio 17,7 oraz 10,5 proc. klientów. W liczbach bezwzględnych dało to łącznie 10,1 tys. rachunków.

Dwóch brokerów miało kilkunastoprocentowy dodatni bilans otwarć i zamknięć kont do inwestowania na giełdzie. W 2020 r. taka sytuacja miała miejsce w czterech firmach, przy czym w jednej liczba kont do inwestowania na giełdzie przyrosła aż o 46 proc.

Do udanych rok 2021 może zaliczyć DM BOŚ. Liczba rachunków zwiększyła się tam o 13,1 proc., czyli 12,6 tys. sztuk. Dzięki temu firma ta dołączyła do grona brokerów prowadzących co najmniej 100 tys. rachunków maklerskich. Rok wcześniej zrobił to ING Bank Śląski. W 2021 r. liczba jego klientów wzrosłą o kolejne 12,6 proc. Bank co do zasady świadczy usługi maklerskie wyłącznie dla inwestorów indywidualnych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że w 2021 r. jego klienci wygenerowali 3,72 proc. sesyjnych obrotów akcjami na GPW. Rok wcześniej – 4,66 proc., choć było ich nominalnie o 17 tys. mniej.

Spośród pozostałych brokerów spadek liczby prowadzonych rachunków zanotowały Bank Pekao oraz grupy Banku Millennium i Banku Handlowego. Procentowo było to jednak maksymalnie 4,1 proc. Reszta niewymienionych dotychczas brokerów zanotowała wzrost liczby prowadzonych kont – maksymalnie o 5,5 proc., co było udziałem Santander Bank Polska.