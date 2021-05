Amerykańskie linie lotnicze poinformowały, że w drugim kwartale spalą dziennie o 1 mln USD gotówki niż pierwotnie oczekiwały. To efekt rosnącego popytu na podróże rekreacyjne, który z nawiązką zrównoważy wzrost cen paliw, pisze Reutes.

Southwest Airlines spodziewają się odbicia liczby rezerwacji w sezonie letnim, ponieważ programy szczepionkowe nabierają tempa, a kraje łagodzą ograniczenia w podróżowaniu. Przewoźnik już odnotował wzrost popytu na loty w maju i czerwcu.

Linie lotnicze przewidują, że w drugim kwartale spalanie gotówki związane z przestojami zamknie się w przedziale od 1 do 3 mln USD dziennie. Poprzednie szacunki zakładały, że będzie to od 2 do 4 mln USD.

Southwest dodał, że od kwietnia do czerwca spodziewa się wzrostu wydajności o około 87 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.