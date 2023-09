Lubelski Chmiel realizuje decyzję KNF w sprawie Skarbca

Miało być wezwanie do końca sierpnia. No to jest. Tyle że cena nie zawiera żadnej premii względem kursu giełdowego.

20,35 zł za akcję płaci Lubelski Chmiel Investment w wezwaniu na 18,92 proc. Skarbca Holdingu, właściciela Skarbca TFI, ogłoszonym 30 sierpnia wieczorem. To 1,65 zł mniej, niż wyniósł tego dnia giełdowy kurs zamknięcia i dokładnie tyle, ile wynosi wymagana prawem sześciomiesięczna średnia ważona wolumenem obrotu.

Lubelski Chmiel przekazał PB, że ceny podwyższać nie zamierza, a samo wezwanie jest wykonaniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Jednocześnie raportując publicznie poprzedzające wezwanie drobne zmiany w akcjonariacie Skarbca poinformował, że zaskarżył decyzję KNF do sądu administracyjnego.

Lubelski Chmiel nie planował i nie planuje przejęcia trwałej kontroli nad Skarbcem ani nie zamierza dokonywać jakichkolwiek zmian w bieżącej działalności spółki. Ogłoszone wezwanie jest wyłącznie wykonaniem obowiązku nałożonego decyzją administracyjną i nigdy nie stanowiło zamiaru spółki — podkreślił Lubelski Chmiel w przesłanym PB oświadczeniu.

Kwestia parkowania akcji

Na dzień ogłoszenia wezwania Lubelski Chmiel przyznał się do posiadania 30,50 proc. Skarbca przez spółkę Aoram oraz 16,58 przez Real Estate Investment FIZAN. Łącznie daje to 47,08 proc. Gdyby kupił 18,92 proc., miałby 66 proc. akcji i głosów w Skarbcu.

Właśnie takiego wezwania oczekiwała KNF w decyzjach z grudnia 2021 r. i maja 2023 r. Alternatywnie Lubelski Chmiel mógł sprzedać tyle akcji, by nie przekraczać 33 proc. w akcjonariacie Skarbca. Majowa decyzja miała przy tym rygor wykonalności z terminem upływającym z końcem sierpnia 2023 r.

To, co udało się Lubelskiemu Chmielowi uzyskać, odwołując się do KNF od pierwotnej decyzji urzędu, to zmniejszenie kar finansowych z 7,90 do 7,85 mln zł. Całość kar i obowiązków nałożonych na Lubelski Chmiel przez KNF jest zaś pochodną negatywnej oceny przez nadzorcę sposobu informowania o roszadach w akcjonariacie Skarbca.

Lubelski Chmiel Investment z podmiotami powiązanymi przyznał się do posiadania niemal 33 proc. akcji Skarbca w październiku 2022 r. w wyniku nabycia, wspólnie cypryjską Marconią Enterprises, spółki Aoram. Do tego czasu jedynym znanym udziałowcem Aoramu był Vendo FIZAN, do którego nikt nie chciał się przyznać. Ponadto Real Estate Investment FIZAN miał akcje bezpośrednio. Do niego również nikt nie chciał się przyznać. Według KNF w wyniku procedury parkowania akcji Lubelski Chmiel Investment przekroczył jednak 33-procentowy próg w akcjonariacie Skarbca.

Decyzja KNF potwierdziła ustalenia dziennikarskiego śledztwa PB. W styczniu 2019 r. opisaliśmy związki Vendo FIZAN z Perłą-Browarami Lubelskimi i pośrednio Józefem Hubertem Gierowskim, niegdyś znanym inwestorem giełdowym, o którym od lat mówi się, że jest związany z Perłą, choć ta konsekwentnie związku z nim się wypiera.

Ogłaszając wezwanie Lubelski Chmiel Investment poinformował, że jedynym jego udziałowcem jest Perła-Browary Lubelskie. Te zaś kontroluje — posiadając 50,70 proc. akcji — cypryjska Marconia Enterprises. Jedynym właścicielem Marconii jest obywatel amerykański William Richardson.

Nie są zainteresowani sprzedażą

5 proc. w akcjonariacie Skarbca przekraczają też spółki rodziny Juroszków (11,53 proc. według ostatnich dostępnych danych) oraz fundusze Quercus TFI (7,59 proc.). Mateusz Juroszek przekazał PB, że jego rodzina nie weźmie udziału w wezwaniu.

— Zaproponowana cena jest znacznie poniżej wartości fundamentalnej Skarbca i nie sądzę, by inwestorzy finansowi na takie wezwanie odpowiedzieli — dodaje Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.