Lublin dostrzegł start-upy. Miasto chce przyciągać technologicze projekty

Współpraca Urzędu Miasta Lublina z Maverick Nation ma zaowocować rozwojem lokalnego hubu technologicznego. Pierwsze kroki zostały postawione.

W Lublinie działalność rozpocznie izraelski start-up ThermoMind, którego oparta na sztucznej inteligencji technologia koncentruje się na wykrywaniu raka piersi i monitorowaniu pacjentów. Do miasta został sprowadzony przez Maverick Nation, podmiot, który w komitywie z samorządami i lokalnymi instytucjami przykłada się do budowanie ekosystemów start-upów. W tym przypadku mowa o ambicjach wykreowania lokalnego zagłębia medtechów.

– Wierzę, że pozyskanie takiego start-upu jak ThermoMind będzie punktem zwrotnym, jeśli chodzi o działania, które podejmujemy obecnie w celu przyciągnięcia inwestorów z branży zaawansowanych technologii do Lublina. Chcemy współpracować z najlepszymi, ponieważ tylko w ten sposób będziemy w stanie budować innowacyjność, by młodzi, zdolni ludzie mogli się rozwijać, pracować w oparciu o najbardziej zaawansowane technologie, bez konieczności relokacji – powiedział dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Lublin, cytowany w komunikacie.

Z informacji podanych do publicznej wiadomości wynika, że ThermoMind współpracuje z 11 ośrodkami klinicznymi w ośmiu krajach. Ma w planie realizację w Polsce pilotażowego programu prospektywnych badań klinicznych związanych z wykrywaniem raka piersi. Władze lokalne liczą, że pojawienie się spółki w Lublinie pociągnie za sobą inwestycje w technologie i stworzy miejsca pracy dla tutejszych specjalistów.

- Lublin nie jest Warszawą ani Krakowem. Nie jesteśmy w top 3 czy nawet w top 5 najważniejszych ośrodków technologicznych czy rozwijających się ekosystemów gospodarczych w Polsce. Mamy jednak spore ambicje i myślę, że w ciągu najbliższych lat, z pomocą partnerów takich jak Maverick Nation, możemy się w tym top 3 znaleźć – dodał dr Mariusz Sagan.

Miasto liczy, że z pomocą Maverick Nation na lubelskim rynku w niedalekiej przyszłości mogą zagościć kolejne start-upy technologiczne.

– Staramy się docierać do start-upów, które mają już wypracowaną renomę, są skłonne inwestować zamiast liczyć na granty. Chcemy dać pomijanym dotąd regionom potężny zastrzyk do działania, w efekcie czego w ciągu kolejnych trzech lat zaczną pojawiać się start-upy tworzone przez lokalnych przedsiębiorców. Jesteśmy wdzięczni ThermoMindowi, że zaufał naszemu doświadczeniu. Skupiamy się teraz na tym, by umożliwić mu nawiązanie współpracy ze szpitalami w całej Europie oraz wybranymi lokalizacjami w USA i Kanadzie – zapowiedział Vikas Malhotra, prezes Maverick Nation.