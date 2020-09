Francuski producent dóbr luksusowych poinformował w czwartek, że rozważa złożenie pozwu przeciwko amerykańskiemu jubilerowi, którego miał przejąć w ramach transakcji opiewającej na 16 mld USD, pisze Reuters.

LVMH, kierowany przez miliardera Bernarda Arnaulta, powiedział, że nie może sfinalizować przejęcia Tiffany'ego za 16 miliardów dolarów po tym, jak rząd francuski zażądał opóźnienia w zamknięciu transakcji. Był to efekt sporu handlowego pomiędzy Francją a USA.

Tiffany zarzuca francuskiemu koncernowi, że ten próbował używać pandemii koronawirusa oraz protestów w USA do zaniżenia wartości jego wartości i zamierza zmusić go do finalizacji umowy. LVMH chce pozwać jubilera za te oskarżenia. Kwestionuje też działania firmy w związku z kryzysem wywołanym pandemią.

Sprawą nieudanej fuzji mają zająć się europejskie organy ochrony konkurencji.