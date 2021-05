Magazyny jak czyste małe miasta

Deweloperzy magazynowi wyspecjalizowali się w inwestycjach energooszczędnych i nie zapominają o ludziach.

Pod względem zrównoważonych rozwiązań w budownictwie, segment magazynowy w ciągu ostatniego roku dołączył do dotychczasowego lidera zielonego budownictwa jakim był segment biurowy. Zdaniem Ewy Kowalskiej-Ocneanu, szefa działu zrównoważonego rozwoju w firmie doradczej WSP Polska, na szczególną uwagę zasługuje zainteresowanie inwestorów z rynku logistycznego budownictwem zero-emisyjnym i efektywnym energetycznie. W dużych halach usprawnienia polegające np. na strefowaniu oświetlenia czy ogrzewania przynoszą olbrzymie efekty, co przekłada się na oszczędności, na co zwracają również uwagę najemcy.