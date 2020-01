Mariusz Książek będzie rekrutował z Antalem

Jeden z najbogatszych Polaków szykuje się do przejęcia spółki zależnej Work Service’u. Chce się z nią związać na dłużej.

Nowy rok to nowe otwarcie dla 23-letniego rekrutacyjno-konsultingowego Antala. Firma, która do tej pory była częścią grupy Work Service, rozpocznie go z nowym właścicielem — Mariuszem Książkiem, prezesem Książek Holdingu, znanym głównie z branż deweloperskiej i motoryzacyjnej (od lat pełni funkcje prezesa deweloperskiego Marvipolu i British Automotive Holding). W grudniu inwestor podpisał umowę przyrzeczenia dotyczącą przejęcia Antala, spółki zajmującej się głównie rekrutacją specjalistów i menedżerów (poza Polską ma biura w Czechach i na Węgrzech). Również dla niego oznacza to nowy rozdział, bo wiele wskazuje na to, że jego przygoda ze spółką z branży HR-owej nie będzie krótka — biznesmen widzi w niej „wielki potencjał”.