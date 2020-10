Markety walczą o klientów ceną

Inflacja rośnie, ale sieci spożywcze walczą o klientów ceną. We wrześniu podstawowe zakupy były w nich tańsze niż miesiąc wcześniej

Całe życie drożeje, ale podstawowe zakupy nie. We wrześniu inflacja w Polsce wyniosła, zgodnie z danymi GUS, 3,2 proc., a w porównaniu do sierpnia ceny konsumpcyjne poszły w górę o 0,2 proc. Drożało m.in. paliwo i odzież. Podstawowe zakupy spożywcze w dużych sieciach handlowych, których ceny co miesiąc sprawdza ASM SFA (patrz ramka) były jednak w ostatnim miesiącu niższe — średnio o 1,4 proc. Tymczasem według GUS ceny żywności we wrześniu były niższe o 0,1 proc. niż w sierpniu — i wyższe o 2,8 proc. niż rok wcześniej.