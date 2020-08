McLaren za 465 EUR

Oto propozycja dla tych, którzy marzą o superaucie, a nie mają w portfelu kilkaset tysięcy euro. Teraz wystarczy kilkaset. Jest w jednak jeden haczyk.

Nowy model słynnej brytyjskiej firmy skierowany jest do najmłodszych fanów szybkiej jazdy, więc jeśli masz więcej niż 110 cm wzrostu, to lepiej do niego nie wsiadaj. McLaren senna ride-on jest trzecim tego typu supersamochodzikiem. Wcześniej pojawiły się dziecięce wersje modeli P1 i 720S. Producent twierdzi, że wprowadzając kolejny minibolid podąża za sukcesem poprzednich aut, a na świecie nie brakuje rodziców skłonnych zapłacić 465 EUR, żeby ich pociechy mogły pośmigać mclarenami. McLaren senna ride-on jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, aczkolwiek Lando Norris, kierowca Formuły 1 z teamu McLarena, zmieścił się w niewielkim kokpicie, a nawet odbył jazdę testową, by sprawdzić, czy jazda minibolidem sprawia mu radość.