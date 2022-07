Media: przejęcie Twittera przez Muska zagrożone

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Akcje Twittera tanieją w handlu międzysesyjnym po tym jak Washington Post napisał, że przejęcie spółki przez Elona Muska jest zagrożone, informuje AFP.

Agencja przypomina, że w przeszłości Musk ostrzegał przed możliwością wycofania oferty jeśli nie pozna liczby fałszywych kont w serwisie do mikroblogowania. Washington Post twierdzi, że Twitter przekazał mu dane, ale nie pozwalają one ustalić dokładnego odsetka nieistniejących w rzeczywistości użytkowników serwisu. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że zespół wysłany przez Muska do badania Twittera szykuje „zmianę kierunku”.