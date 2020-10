Do kontraktów publicznych trzeba dorosnąć

Obsługa sektora publicznego charakteryzuje się wysokim sformalizowaniem kontaktów, komunikacji, oczekiwań i zobowiązań. To oznacza określone reguły gry, które konkretyzuje ustawa Prawo zamówień publicznych. One z jednej strony nakładają bardzo dużo obowiązków, z drugiej zapewniają pewien poziom komfortu – reguły gry są określone i przestrzegane. W sektorze B2B standaryzacja procesów jest dużo mniejsza. Tak charakteryzuje współpracę z sektorem publicznym Cezary Machnio, założyciel i prezes radomskiej spółki Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka, zajmującej się sprzedażą, serwisem i produkcją komputerów oraz urządzeń IT.