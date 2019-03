Medyczna marihuana poszerzy spektrum

SpectrumCannabis z grupy kanadyjskiego giganta Canopy Growth chce zarejestrować kolejny typ suszu konopnego. Wielkość i wartość dostaw rośnie.

W Polsce jest coraz więcej marihuany — przynajmniej tej legalnej. W ramach pierwszej dostawy na początku tego roku do kraju trafiło z Kanady 7,5 kg suszu. W ramach drugiej, w marcu, było to już 15,5 kg. Będzie więcej. — W ramach kolejnej dostawy, na przełomie kwietnia i maja, chcemy sprowadzić 50 kg suszu. Na razie pochodzi on z Kanady, ale na przełomie lipca i sierpnia powinniśmy uruchomić produkcję w Danii, co zwiększy nasze możliwości importowe — mówi Tomasz Witkowski,...