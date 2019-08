MF: projektowane zmiany w CIT mają dać finansom publicznym ok. 1,6 mld zł rocznie

Projektowane zmiany w CIT, które mają przeciwdziałać agresywnej optymalizacji podatkowej, dadzą finansom publicznym ok. 1,6 mld zł rocznie, wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR) projektu przygotowanego przez resort finansów.

Chodzi o opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi



państwami oraz niektórych innych ustaw.



Z OSR wynika, że projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na dochody sektora finansów publicznych, m.in. wskutek uszczelnienia systemu podatkowego. W kolejnych latach zmiany przyniosą po ok. 1,6 mld zł, z czego ok. 1,2 mld zł uzyska budżet, a ponad 380 mln zł jednostki samorządu terytorialnego.



Poinformowano, że celem zmian jest dopełnienie wdrożenia do polskiego prawa unijnych dyrektyw ATAD 2 oraz MDR. Pierwsza odnosi się do rozbieżności w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich, a druga mówi o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych.



"Projektowana ustawa w ramach działań uszczelniających system podatków dochodowych ma przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych, które są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej" - tłumaczy resort finansów.



Jak wyjaśniono, "niedopasowania hybrydowe" występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów, co może powodować podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów (DD – double deduction) lub z jednej strony zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów i brak zaliczenia do przychodów po drugiej stronie (D/NI - deduction/no inclusion).



"Przepisy ATAD 2 obejmują różnice w relacjach pomiędzy systemami opodatkowania przedsiębiorstw w państwach członkowskich i nakazują wprowadzenie uregulowań, które spowodują odmowę zaliczenia płatności do kosztów uzyskania przychodów lub nakażą zaliczenie kwoty do przychodu" - czytamy w OSR.



"Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zwiększenie odporności polskiego rynku, a tym samym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, na rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych" - dodano.



Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie do ustawy o CIT szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, która ogranicza prawo do podwyższania kosztów podatkowych o hipotetyczne koszty pozyskania kapitału zewnętrznego do sytuacji uzasadnionych ekonomicznie. Jak poinformowano w uzasadnieniu do projektu, prawo do podwyższania kosztów dla celów rozliczenia podatku dochodowego nie będzie przysługiwało tym podatnikom, którzy układając odpowiednio stosunki zewnętrzne działają głównie lub wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowej (np. poprzez wniesienie dopłaty do spółki, która następnie przekaże środki finansowe pochodzące z tej pierwszej dopłaty innej lub kolejnej spółce w ramach drugiej lub kolejnej dopłaty).



Zmiana nakłada ponadto na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych organom podatkowym państw członkowskich (oraz w ograniczonym zakresie Komisji Europejskiej), określa również zakres, sposób i termin przekazania tej informacji.