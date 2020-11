MF proponuje zmiany w fakturach

Ministerstwo Finansów (MF) chce wprowadzić zasadę, że paragon fiskalny z numerem identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy do kwoty 450 zł nie będzie fakturą uproszczoną.

Resort rozpoczyna konsultacje w tej sprawie. Według MF za fakturę uproszczoną byłby uznany dokument z danymi kupującego, czyli jego nazwą (imieniem i nazwiskiem) oraz adresem. Nie byłby nią natomiast paragon z NIP odbiorcy towaru czy usługi o wspomnianej wartości do 450 zł. W efekcie nabywca mógłby domagać się wystawienia pełnej faktury do takiego paragonu, a także otrzymać fakturę zbiorczą do takich paragonów. Sprzedawca natomiast nie musiałby ich raportować w JPK_VAT. MF przyjmuje uwagi i opinie do 10 listopada pod adresem: sekretariat.pt@mf.gov.pl.