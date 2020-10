Michael Jordan otworzył drugą klinikę

Słynny koszykarz otworzył klinikę, która ma pomagać osobom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego.

To drugi tego typu obiekt sfinansowany przez Jordana w mieście Charlotte. Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic to placówka wyposażona w 12 gabinetów do badań pacjentów, salę rentgenowską i przestrzeń do fizjoterapii. Pierwsza klinika otwarta została w październiku poprzedniego roku i zapewniła leczenie 3,5 tys. pacjentów, a w czasie pandemii koronawirusa w pierwszej połowie bieżącego roku pełniła funkcję ośrodka do przeprowadzania testów na COVID-19. Michael Jordan zdobył sześć tytułów mistrza NBA i jest przez wielu kibiców uważany za najlepszego koszykarza w historii NBA. Od kilku lat jest właścicielem grającego w tej lidze klubu Charlotte Hornets, a pod koniec września ogłosił, że do sportowo-biznesowego imperium dołoży również zespół wyścigowy ścigający się w serii NASCAR.