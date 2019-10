Microsoft przechodzi w fazę hard

Amerykański gigant podejmuje kolejną próbę udowodnienia światu, że ma w małym palcu nie tylko software, ale także hardware.

Microsoft dał światu Windowsa, ale ambicje od dawna miał znacznie większe. Chodzi nie tylko o to, żeby sprzęt działał na systemie operacyjnym i aplikacjach koncernu, ale żeby na widok albo nawet tylko na myśl o nowych gadżetach z logo firmy szybciej zaczynały bić serca gadżeciarzy. Microsoft jest coraz bliżej osiągnięcia takiego efektu.

Do tej pory kolejne laptopy z serii Surface wchodziły na rynek dosyć grzecznie, nie robiąc po drodze szumu porównywalnego z debiutami produktów Apple’a, Samsunga czy nawet Huaweia. Teraz to się zmieniło i Microsoft przykrył innych. Podczas konferencji w Nowym Jorku pokazał nie jedno, nie dwa ani nawet nie trzy urządzenia, ale od razu pięć, między wierszami podpowiadając klientom, że jest to idealny wybór podczas szału świątecznych zakupów - tegorocznych i przyszłorocznych. Trzy będą bowiem do kupienia jeszcze w tym roku, a dwa dopiero w przyszłym.

Surface Neo i Surface Duo to dwa gadżety, które należą do nowej kategorii urządzeń dwuekranowych. Tak to określa Microsoft, bo w praktyce to po prostu odpowiednio tablet i smartfon, tyle że wyposażone w dwa wyświetlacze. Nie ma tutaj giętkiego, elastycznego ekranu, jak w przypadku produktów Samsunga czy Huaweia ani wyświetlacza oblepiającego całą obudowę, co pokazało ostatnio Xiaomi. Składaki Microsoftu mają dwa niezależne ekrany, które mogą działać oddzielnie, ale jednocześnie oprogramowanie pozwala przesuwać elementy z jednego na drugi, czyli tworzyć jeden wyświetlacz. Innymi słowy — nie trzeba przełączać się pomiędzy urządzeniami, ekranami i aplikacjami. Jeden może służyć do rozmów, podczas gdy na drugim użytkownik sprawdzi w tym samym czasie jakiś dokument.

Neo działa na systemie Windows 10X, po otwarciu daje obraz z 13-calowego wyświetlacza LCD, który według producenta jest najcieńszy w swojej klasie. Użytkownik może doczepić klawiaturę, położyć ją na ekranie, a ten automatycznie dostosuje obraz i wygląda trochę jak nowe MacBooki z małym paskiem nawigacyjnym w formie wyświetlacza.

Duo to urządzenie z innej bajki, bez Windowsa, ale z Androidem. Jeśli macie wrażenie, że Microsoft po fiasku pomysłu z zawojowaniem rynku smartfonów za pomocą Nokii powraca po kilku latach z nowym, własnym smartfonem, to jesteście blisko prawdy. Przy opisywaniu Duo Microsoft wprawdzie jak ognia unika słowa „smartfon”, ale urządzenie ma wszystko to, czym dysponują smartfony, i jest równie poręczne.

a9c2adc0-8c30-11e9-b683-526af7764f64

- Surface Duo oparty jest na systemie Android, aby pożenić najnowocześniejszy sprzęt ze znanym oprogramowaniem i usługami. Jesteśmy podekscytowani współpracą z deweloperami i przemysłem w celu stworzenia następnej fali dwuekranowego przetwarzania danych i pokazaniu światu nowej ery mobilnej kreatywności - tłumaczy w prezentacji Panos Panay, dyrektor produktu w Microsofcie.

Z przyporządkowaniem nowych gadżetów do konkretnej kategorii rzeczywiście jest problem. Panos Panay w rozmowie z magazynem „Wired” przekonuje z właściwym sobie humorem, że nie chce, aby ludzie nazywali Duo telefonem. Agencja Bloomberg stwierdza natomiast: „Wykonuje połączenia telefoniczne i wysyła SMS-y, nawet jeśli Microsoft tego nie robi, wydaje się, że chce to nazwać telefonem lub powrotem na rynek smartfonów”.

Rynek ma ponad rok na ogarnięcie tej kwestii, bo Neo i Duo w produkcyjnych wersjach pojawią się w sklepach dopiero przed przyszłorocznymi świętami. Na razie to pokaz możliwości i planów, choć do końca nie wiadomo, jaką rolę dla Duo wybrali menedżerowie koncernu. Albo będzie drogim gadżetem dla profesjonalistów, czyli produktem dość niszowym, albo próbą odbicia konkurencji użytkowników bardziej tradycyjnych smartfonów i impulsem do ożywienia rynku. Dotychczasowe laptopy i tablety z linii Surface nie były sprzętem dla masowego odbiorcy, na celowniku miały raczej klientów korporacyjnych i gadżeciarzy, którzy nie chcieli inwestować w produkty z nadgryzionym jabłkiem w logo, choć chcieli mieć dizajnerski sprzęt.

Dwuekranowe urządzenia to melodia niedalekiej przyszłości. Teraźniejszością są laptopy Surface 3 w dwóch rozmiarach - 13,5 i 15 cali, które mają być dwa razy szybsze od poprzedniej wersji. Klienci będą mogli wybrać, czy chcą, żeby środek był wyścielony materiałem alcantra, czy zwyczajnie aluminium. Oprócz tego Microsoft zaprezentował Surface Pro 7 i Pro X, czyli połączenie laptopa i tabletu ze znacznie cieńszą ramką wokół ekranu. Na koniec coś, co mają już prawie wszyscy, więc potrzebował tego także Microsoft - bezprzewodowe słuchawki nazwane Surface Earbuds. Firma nie zapomina więc o segmencie urządzeń określanym jako hearables, który rośnie jak na drożdżach.