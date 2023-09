Microsoft rozwija sztuczną inteligencję w nowych obszarach

Microsoft i spółka G42 rozszerzają swoją współpracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, aby rozwijać technologię sztucznej inteligencji i udostępniać infrastrukturę chmurową. Posunięcie to ma umożliwić sektorowi publicznemu i innym branżom dostęp do funkcji chmury i AI na platformie Microsoft Azure, a także pomóc w spełnieniu lokalnych wymogów dotyczących prywatności i przepisów – podaje agencja Bloomberg.

W dłuższej perspektywie obie firmy planują dostarczać dostosowane do branży rozwiązania sztucznej inteligencji do istotnych projektów, w tym potencjalnie do szczytu klimatycznego COP28, który odbędzie się w Dubaju w tym roku. Microsoft rozszerzy swoje usługi Azure w Zjednoczonych Emiratach Arabskich we współpracy z Khazna Data Centers, firmą joint venture między G42 a Emirates Telecom.

Partnerstwo to pomoże spółce G42 w osiągnięciu znaczących postępów technologicznych w kluczowych sektorach. Firma ma szeroki zakres działalności, w tym AIQ - spółkę joint venture z Abu Dhabi National Oil, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do optymalizacji procesów dla firmy Adnoc i całej branży.

Spółka G42, kierowana przez doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego szejka Tahnoona bin Zayeda Al Nahyana, jest liderem działań na rzecz sztucznej inteligencji w Abu Zabi. Współpracuje również z firmą Cerebras Systems, która niedawno zbudowała pierwszy z dziewięciu superkomputerów AI jako alternatywę dla systemów opartych na technologii Nvidii. W zeszłym miesiącu obie firmy przedstawiły, jak podawały, "najwyższej jakości model języka arabskiego”.