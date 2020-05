Microsoft planuje budowę pierwszego w Europe Środkowo-Wschodniej i Polsce regionu data center firmy oraz programy podnoszenia kompetencji z zakresu przetwarzania w chmurze.

Z programów ma skorzystać około 150 tys. polskich pracowników, partnerów Microsoft i studentów. Ma to być to największa dotychczas inwestycja technologiczna w Polsce.

- Polska ma szansę być cyfrowym sercem Europy. Dlatego dzisiaj ogłaszamy partnerstwo z Operatorem Chmury Krajowej i największą w historii kraju inwestycję w technologię cyfrową wynoszącą 1 miliard dolarów. W ramach inwestycji planujemy działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, wsparcie transformacji i budowę pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej, bezpiecznego i zaufanego regionu centrum przetwarzania danych w chmurze Microsoft o globalnej skali - mówi Mark Loughran, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

Jednocześnie Microsoft i Operator Chmury Krajowej podpisały porozumienie o współpracy, która zapewnić ekspercką wiedzę z zakresu transformacji cyfrowej i szeroki dostęp do rozwiązań chmurowych wszystkim branżom i przedsiębiorstwom w Polsce.

- Partnerstwo z Microsoft to ważny etap w rozwoju Chmury Krajowej. Przekonaliśmy największą obecnie firmę technologiczną na świecie do ważnej inwestycji w Polsce. OChK dostarcza usługi w modelu multicloud dając klientom swobodę wyboru między wariantami adopcji rozwiązań chmurowych i oferując technologie, które najlepiej pasują do ich modelu biznesowego. Platforma chmurowa Azure i rozwiązania Microsoft 365 to świetne rozszerzenie naszej oferty - mówi Michał Potoczek, prezes Operatora Chmury Krajowej.