Miejski pakiet solarny na COVID-19

SEEDiA dostrzegła nowy rynek — proponuje zasilane słońcem dozowniki do dezynfekcji i czujniki analizy tłumu.

Spółka kojarzona jest głównie z wyposażonymi w cyfrowe moduły solarnymi ławkami instalowanymi w przestrzeni miejskiej. Teraz, jak mówią jej przedstawiciele, przechodzi „covidową przemianę”. Na epidemię koronawirusa zareagowała błyskawicznie i przystąpiła do pracy nad nowymi rozwiązaniami. Pierwsze to bezdotykowe, zasilane energią słoneczną urządzenia do dezynfekcji rąk w miejscach publicznych. Liczy, że zyskają przychylność miast, ale także zarządców galerii handlowych i biurowców.